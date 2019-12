Condividi | Cor 11:58 La Galleria commerciale di Alghero propone dal 9 al 31 dicembre un programma di Natale ricco di eventi ma, soprattutto, incentrato sulla solidarietà Al Commer apre la Casa di Koremama



ALGHERO - Quest'anno la Galleria del Commer propone un programma di Natale ricco di eventi ma, soprattutto, incentrato sulla solidarietà. Infatti, dal 9 al 31 dicembre, sarà aperta la Casa di Koremama, uno spazio gestito dalla associazione Koremama, presieduta da Daniela Nieddu, che ha come scopo il recupero e la valorizzazione di antichi sapori, la preparazione di paste fresche a mano, e l'utilizzo di prodotti naturali. Tutte le loro attività hanno come fine il sostegno di mamme e bambini in difficoltà.



All'interno della Casa di Koremama sarà allestito un presepe, realizzato a mano da Elias Piga, ci sarà il camino di Babbo Natale, dove i bimbi potranno appendere le calze che realizzeranno a mano in attività di laboratorio. Vi invito a leggere il programma, troverete tanti laboratori per bambini e adulti, tutti gratuiti. Inoltre ci saranno 18 espositori dell'ingegno, moltissimi giovani, che realizzano le loro opere con materiali di riciclo. Non mancherà la musica, con l'esibizione del coro della scuola Maria Carta, il coro delle Voci Bianche del Coro Polifonico algherese, e il Coro Baratz.



Spazio anche a tre pomeriggi di karaoke con Rosaria Dalerci. «Abbiamo voluto creare un punto Natale, per grandi e piccoli, anche in periferia, alla Pietraia, per consentire a tutti di trascorrere qualche ora lieta» sottolineano gli organizzatori. Dal 9 dicembre, nella Casa di Koremama, sarà attiva la raccolta di giocattoli e indumenti per bambini, che poi saranno donati prima di Natale a chi ne ha bisogno, si chiama esattamente "Per donare, per ricevere". Tutta l'iniziativa è stata inserita anche nel calendario della Fondazione Alghero.



Foto d'archivio Commenti ALGHERO - Quest'anno la Galleria del Commer propone un programma di Natale ricco di eventi ma, soprattutto, incentrato sulla solidarietà. Infatti, dal 9 al 31 dicembre, sarà aperta la Casa di, uno spazio gestito dalla associazione Koremama, presieduta da Daniela Nieddu, che ha come scopo il recupero e la valorizzazione di antichi sapori, la preparazione di paste fresche a mano, e l'utilizzo di prodotti naturali. Tutte le loro attività hanno come fine il sostegno di mamme e bambini in difficoltà.All'interno della Casa di Koremama sarà allestito un presepe, realizzato a mano da Elias Piga, ci sarà il camino di Babbo Natale, dove i bimbi potranno appendere le calze che realizzeranno a mano in attività di laboratorio. Vi invito a leggere il programma, troverete tanti laboratori per bambini e adulti, tutti gratuiti. Inoltre ci saranno 18 espositori dell'ingegno, moltissimi giovani, che realizzano le loro opere con materiali di riciclo. Non mancherà la musica, con l'esibizione del coro della scuola Maria Carta, il coro delle Voci Bianche del Coro Polifonico algherese, e il Coro Baratz.Spazio anche a tre pomeriggi di karaoke con Rosaria Dalerci. «Abbiamo voluto creare un punto Natale, per grandi e piccoli, anche in periferia, alla Pietraia, per consentire a tutti di trascorrere qualche ora lieta» sottolineano gli organizzatori. Dal 9 dicembre, nella Casa di Koremama, sarà attiva la raccolta di giocattoli e indumenti per bambini, che poi saranno donati prima di Natale a chi ne ha bisogno, si chiama esattamente "Per donare, per ricevere". Tutta l'iniziativa è stata inserita anche nel calendario della Fondazione Alghero.Foto d'archivio