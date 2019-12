video Condividi | Cor 12:25 Edilizia e urbanistica: nuova fase

Puc in aula entro il prossimo anno



LŽassessore allŽUrbanistica del Comune di Alghero non nasconde le ambizioni e inaugura una nuova fase di lavoro, aprendo una concertazione stretta ed un confronto serrato con tecnici e progettisti sulle tante questioni legate allŽedilizia privata ed allŽurbanistica. Emiliano Piras sottolinea lŽimportante lavoro svolto quotidianamente dagli uffici e lŽimpegno per lo smaltimento di una gran mole di pratiche arretrate, poi rilancia: «Questa generazione politica e questa maggioranza ha la grande opportunità di disegnare e approvare il piano urbanistico comunale e conseguire quello che sarebbe un magnifico risultato». LŽintervista sul Quotidiano di Alghero.