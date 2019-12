Condividi | A.B. 19:27 Nel week-end, i portacolori della scuderia gallurese saranno presenti ad Alghero per la seconda edizione del Challenge, valida come ultima prova del Campionato Italiano della specialità Porto Cervo racing in gara al Challenge Riviera del corallo



ALGHERO - La Porto Cervo racing è pronta ad accendere i motori per l'ultima gara della stagione: il Challenge Riviera del corallo. La seconda edizione della gara vedrà al via i portacolori Marco Canu e Mario Murgia. Canu, al volante della sua Mitsubishi Lancer Evo IX, cercherà di concludere una stagione positiva grazie ai più che soddisfacenti risultati al Rally Terra sarda ed alla Cronoscalata di Tandalò, conquistati in coppia con la navigatrice Carlotta Piras, ed al sesto posto assoluto (primo di gruppo e di classe) ottenuto alla Cronoscalata Iglesias-Sant'Angelo.



L'esperto Murgia proverà a sfruttare al meglio il potenziale della sua Mitsubishi Lancer Evo X sul tracciato ricavato nel piazzale della Pace di Alghero. Intanto, la scuderia Porto Cervo racing ha iscritto nel calendario Aci sport 2020 il Rally Terra sarda. La nona edizione della gara, che si disputerà il 3 e 4 ottobre, sarà valida come prova di Coppa Rally di Zona coefficiente 1,5.



«Anche nel 2020 organizzeremo solo un Rally - dichiara il presidente della Porto Cervo racing Mauro Atzei - dobbiamo essere sempre attenti alle situazioni, pensare ai piloti, quindi preferiamo fare un Rally all'anno, ben fatto, com'è stata l'ottava edizione del Rally Terra sarda, che ha ricevuto i complimenti da parte di tutti. E' stata un'edizione stupenda, dal punto di vista tecnico e di valorizzazione del territorio. Invito tutti nella sede della scuderia di Arzachena e Ilbono, dei poli di riferimento molto importanti per chi vuole approcciarsi al mondo dei motori. La casa della Porto Cervo racing è la casa di tutti gli sportivi».



