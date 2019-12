Condividi | Red 23:23 Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato, nel corso di mirati servizi coordinati disposti dal questore, Massimo Alberto Colucci, per prevenire e reprimere lo spaccio di droga vicino agli istituti scolastici, ha arrestato un minorenne, che aveva appena ceduto una dose di marijuana ad un giovane Spaccio di droga: minorenne in manette



NUORO – Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato, nel corso di mirati servizi coordinati disposti dal questore, Massimo Alberto Colucci, per prevenire e reprimere lo spaccio di droga vicino agli istituti scolastici, ha arrestato un minorenne, che aveva appena ceduto una dose di marijuana ad un giovane. Dopo la perquisizione nella cantina in uso al minore, i poliziotti della Squadra Mobile hanno trovato altra droga, per un peso complessivo di circa 60grammi di marijuana, tre bilancini di precisione ed altro materiale utile al confezionamento della sostanza stupefacente.



