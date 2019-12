Condividi | Red 15:04 Ieri notte, gli agenti della Sezione Volanti ha tratto in arresto per furto con scasso, un 24enne sassarese, già noto alle Forze dell´ordine. I poliziotti, su segnalazione della sala operativa dell’Istituto di vigilanza, sono intervenuti all’Ipia, in Via Grazia Deledda, dove una persona stava danneggiando i distributori automatici di bevande Sassari: arrestato per furto con scasso



SASSARI – Ieri notte (venerdì), gli agenti della Sezione Volanti ha tratto in arresto per furto con scasso, un 24enne sassarese, già noto alle Forze dell'ordine. I poliziotti, su segnalazione della sala operativa dell’Istituto di vigilanza, sono intervenuti all’Ipia, in Via Grazia Deledda, a Sassari, dove una persona stava danneggiando i distributori automatici di bevande.



Sul posto, i poliziotti hanno effettuato una ricognizione all’esterno del perimetro della scuola ed all’interno del cortile, dove hanno intercettato un giovane che tentava di dileguarsi. Inoltre, nella struttura scolastica, i poliziotti hanno appurato che un distributore automatico era stato forzato e privato della cassettina contenente denaro.



Il giovane è stato sottoposto a perquisizione e successivamente accompagnato in Questura in stato di arresto. Dopo le formalità di rito, il giovane è stato trattenuto nelle camere di sicurezza a disposizione dell'Autorità giudiziaria.