Controlli straordinari ad Isili

ISILI - Nell'ambito dei servizi di prevenzione a largo raggio, anche nell'agro, disposti dal Comando provinciale di Nuoro, finalizzati al controllo della circolazione stradale ed al contrasto dei reati in materia di armi e stupefacenti, i Carabinieri della Compagnia di Isili hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cagliari tre persone per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Inoltre, gli accertamenti svolti lungo le principali vie di collegamento del Sarcidano e della Barbagia di Seulo su oltre 120 auto fermate dai militari delle undici Stazioni e dell'Aliquota radiomobile del Norm, hanno consentito di segnalare alla Prefettura di Nuoro, quale assuntore, un 40enne trovato in possesso di stupefacenti per uso personale.