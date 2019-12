Condividi | Red 7:02 Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, la Seconda Compagnia della Guardia di finanza di Cagliari ha concluso una verifica fiscale nei confronti di un ente no profit rappresentato da un´associazione culturale, che ha omesso di presentare le dichiarazioni fiscali ai fini delle imposte dirette ed Iva Circolo cagliaritano evade 123mila euro



CAGLIARI - Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, la Seconda Compagnia della Guardia di finanza di Cagliari ha concluso una verifica fiscale nei confronti di un ente no profit rappresentato da un'associazione culturale, che ha omesso di presentare le dichiarazioni fiscali ai fini delle imposte dirette ed Iva occultando in tal modo al fisco ricavi per 123mila euro. L'associazione sottoposta a verifica è stata individuata con dei controlli relativi agli adempimenti connessi alla regolare emissione dello scontrino fiscale, poi approfondite con la consultazione delle banche dati in uso al Corpo.



I riscontri operati dai militari si sono concentrati sulla corretta ricostruzione della reale natura economica dell’attività svolta, anche con l’analisi della documentazione extracontabile reperita all’atto dell’accesso e di appositi questionari inviati agli associati e clienti del presunto ente non commerciale. Il complesso degli approfondimenti svolti ha consentito di stabilire che, in realtà, l’associazione, impegnata nell’organizzazione di manifestazioni finalizzate alla promozione turistica ed eventi di intrattenimento con la messa a disposizione di servizi e spazi espositivi, ha rivolto la propria attività anche nei confronti di soggetti economici anziché solo esclusivamente verso gli associati, come invece impone la normativa sugli enti non commerciali.



Appurata la natura commerciale dell'attività e, conseguentemente, delle entrate conseguite, le Fiamme gialle hanno proceduto alla contestazione della mancata istituzione delle scritture contabili obbligatorie e dell'omessa presentazione delle dichiarazioni annuali ai fini delle Imposte dirette e dell'Iva. Inoltre, hanno provveduto alla ricostruzione del volume d'affari conseguito quantificando in 123.115euro i ricavi realizzati ed in 61.203euro l'Iva dovuta relativamente alle annualità d'imposta dal 2015 al 2017.