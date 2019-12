Condividi | Cor 13:23 Si corre verso il tutto esaurito a Olbia e in provincia per lo show annunciato del Capodanno in piazza con Elisa. I pochi hotel aperti già presi d´assalto e si prevedono affari anche per gli affittacamere e b&b Olbia, il Capodanno è già da record



OLBIA - Mancano poco meno di tre settimane ma trovare l'alloggio giusto per il Capodanno di Olbia non è per niente facile. Occorre spulciare bene perchè le possibilità rimaste sono decisamente poche. Si corre infatti verso il tutto esaurito a Olbia e in provincia per lo show annunciato del concerto in piazza con Elisa.



I pochi hotel aperti già esauriti e si prevedono affari anche per gli affittacamere e b&b. Il nome della star ha infatti attirato richieste da tutta l'Isola. Così trovare una sistemazione diventa difficile e soprattutto molto oneroso.



La scelta della cantante insomma, si rivela assolutamente vincente. Così tra gli organizzatori si respira aria di successo in attesa degli ultimi ritocchi alla macchina organizzativa. Sarà infatti allestita una poderosa regia in grado di assistere la moltitudine di gente prevista la notte di San Silvestro.