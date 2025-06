Cor 9:42 Alghero: Mediterranea Culture Scambi Passaggi Il festival letterario torna ad Alghero dal 10 al 14 luglio tra libri, musica e percorsi aromatici. Tra gli ospiti Luca Misculin del Post e Jadd Hilal, vincitore del Grand Prix du Roman Métis



ALGHERO - Cinque serate, sedici eventi, una Summer School in collaborazione con la UCLA di Los Angeles: dal 10 al 14 luglio Alghero ospita il festival letterario “Mediterranea. Culture, scambi, passaggi”, ideato e organizzato da AES - Associazione Editori Sardi ad Alghero, con la direzione artistica di Simonetta Castia. Il tema di questa quinta edizione è “Abissi. Storie dal mare”, che invita a scoprire le profondità inesplorate dello scibile umano, a scandagliare gli abissi per placare la sete di sapere ed entrare in contatto con le storie. Ancora una volta sarà un festival diffuso, tra l’ex Mercato civico, il Nuraghe Palmavera, Villa Mosca e la Libreria Cyrano, sulle onde e i profumi di un Mediterraneo inclusivo e sostenibile, denso di intrecci, culture, memorie e in futuro da interrogare e costruire insieme. In programma quest’anno non solo libri e presentazioni con gli autori, ma anche musica e un intrigante percorso olfattivo e aromatico. Il Festival è organizzato con il sostegno di Regione Sardegna, Fondazione di Sardegna, Camera di commercio di Sassari attraverso il programma Salude&Trigu, Comune di Alghero e Fondazione Alghero, con il patrocinio e in partenariato con l'Azienda Speciale Parco Naturale Regionale di Porto Conte e un ampio parterre di istituzioni e privati.



Il programma. Il viaggio parte giovedì 10 luglio dalle 19 all’ex Mercato con la presentazione di Adesso sì, di Roberto Delogu (Il Maestrale), avvocato e scrittore alla sua quarta opera letteraria, affiancato da Raffaele Sari. Segue il giornalista e analista geopolitico Matteo Giusti con il suo Africani brava gente (Paesionline), storia dell’Africa dal 1960 ad oggi. Il responsabile di ANSAmed Patrizio Nissirio presenta quindi Lava(Arkadia), romanzo sulla memoria perduta all’ombra del Vesuvio, con il prorettore dell’Università L’Orientale di Napoli Augusto Guarino. La prima serata si chiude con il concerto “Musiche della diaspora del Mediterraneo” di Gabriele Coen (clarinetto) e Francesco Poeti (chitarra). Venerdì 11 dalle 19,15, ancora all’ex Mercato, si parla di inclusione con il romanzo Brutale (66thand2nd) di Giovanni Falzone, giovane autore e formatore LGBTQ+ presentato da Minerva Uzzau, e poi di sport con la collana “Lo sport si racconta” di Carlo Delfino Editore, insieme agli autori Mario Fadda e Umberto Oppus, in dialogo con il giornalista Andrea Sini e Renato Copparoni.



Segue la presentazione di Uguale per tutti, terzo romanzo della giornalista Maria Francesca Chiappe (Castelvecchi) che dialoga con Raffaele Sari, in partenariato con Florinas in giallo. Sabato 12 dalle 19,15 ci si sposta al Nuraghe Palmavera, con l’incontro “Storie fantastiche di isole vere. Omaggio a Ernesto Franco”, in ricordo dello scrittore e direttore editoriale di Einaudi scomparso di recente, con Simonetta Castia, la studiosa e saggista Roberta Morosini, il saggista e traduttore Giorgio Ieranò e lo storico Egidio Ivetic. A seguire, la presentazione del libro Una terra per restare(Astarte) romanzo d’esordio dello scrittore di origini libano-palestinesi Jadd Hilal, vincitore del Grand Prix du Roman Métis, del Prix du Roman Métis des lycéens, del Festival du Premier Roman de Chambéry, e del Prix de la Première Oeuvre Littéraire Francophone de l’ADELF-AMOPA. Lo storico britannico Iain Chambers, autore di Mediterraneo Blues (Tamu), dialoga quindi con Gianluca Dessì attorno a suoni e musica del Mediterraneo sud del mondo, e in musica si conclude la serata con la performance del giornalista Stefano Liberti, autore di Tropico mediterraneo. Viaggio in un mare che cambia (Laterza) accompagnato da Pasquale Filastò al violoncello e Alessio Potestà alla fisarmonica.



Domenica 13 a Villa Mosca dalle 19 sarà la sostenibilità storica, umana e ambientale il focus della serata. Dopo il viaggio olfattivo in collaborazione con Ilisso e i principali vivaisti dell’Isola attorno alle piante aromatiche della Sardegna a cura del biologo Mauro Ballero, il giornalista Francesco Bellu dialoga con Divina Centore, egittologa del Museo Egizio di Torino e autrice di Faraoni e fiori. La meraviglia dei giardini dell’antico Egitto(Il Mulino). Il viaggio prosegue con il biologo marino Egidio Trainito alla scoperta di giardini dei fondali marini, che precede l’incontro tra il giornalista Costantino Cossu e Luca Misculin, prestigiosa firma del Post e autore di Mare aperto. Storia umana del Mediterraneo centrale (Einaudi), in partenariato con Dall’altra parte del mare. La serata si chiude con una degustazione di piante aromatiche della Sardegna a cura di Villa Mosca. L’ultimo appuntamento del festival è in programma alla Libreria Cyrano lunedì 14 alle 19 con la presentazione di La legge di donna Matilde (Arkadia) di e con Giampaolo Cassitta, in dialogo con Elias Vacca, in partenariato con Genera.



La Summer School. Torna anche quest’anno, ospitata a Villa Maria Pia, la Summer School “Leggere Mediterranea”, organizzata da AES in collaborazione con l’Università “L’Orientale” di Napoli e il Dipartimento di European Languages and Transcultural Studies (ELTS) della UCLA, con la direzione scientifica della docente Roberta Morosini (UCLA - Los Angeles). In collaborazione con il Mediterranean Seminar e l’Istituto di Cultura di San Francisco, la Summer School si rivolge a dottorandi, insegnanti e a tutte le persone impegnate a ripensare il Mediterraneo come spazio critico e condiviso. Gli ospiti di quest’anno, dal 10 al 12 luglio, saranno i docenti Akash Kumar (UCLA - Berkeley), John Dagenais (UCLA - Los Angeles), Augusto Guarino, Iain Chambers (L’Orientale), Augusto Navone (Fondazione International Marine Centre), Giorgio Ieranò (Università di Trento), Giulio Ferroni (La Sapienza), Egidio Ivetic (Università di Padova).



Foto d'archivio