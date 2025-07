Cor 12:45 A lezione con Bruno Tommaso e l’Ojs Stintino Jazz&Classica, lunedì lezione-concerto di Bruno Tommaso con la ritmica dell´Orchestra Jazz della Sardegna



STINTINO - Un percorso che va da Spencer Williams a Thelonious Monk, da Charlie Parker a Miles Davis con la guida impareggiabile di Bruno Tommaso, straordinario musicista e uno dei massimi conoscitori del jazz in Italia. Domani, lunedì 7 luglio alle 21, la sala conferenze del Museo della Tonnara ospita uno degli eventi più attesi dell’edizione 2025 di Stintino Jazz&Classica, la lezione-concerto “Nothing but Blues”, che insieme al grande musicista italiano vede la partecipazione di Massimo Carboni al sax tenore e la ritmica dell’Orchestra Jazz della Sardegna con Antonio Pitzoi alla chitarra, Alessandro Zolo al contrabbasso, Luca Piana alla batteria.



Con le sue straordinarie doti di divulgatore, Bruno Tommaso accompagnerà il pubblico lungo le strade del jazz (e non solo), trasmettendo, accompagnato dai professionisti dell’OJS, tutta la bellezza della musica. Il programma prevede l’esecuzione di pezzi immortali nella storia jazzistica come Basin Street Blues, Blue Monk, Blues for Alice, All Blues. L’appuntamento è a ingresso libero e gratuito e realizzato con Comune di Stintino, MuT e Fondazione di Sardegna.



Bruno Tommaso è una figura centrale del jazz italiano: contrabbassista, compositore, arrangiatore e direttore d’orchestra, ha attraversato più di mezzo secolo di musica tra sperimentazione e tradizione. Fondatore del Modern Art Trio, della Marche Jazz Orchestra e dell’Italian Instabile Orchestra, ha collaborato con artisti internazionali e promosso una didattica musicale aperta e inclusiva, anche attraverso la Scuola Popolare di Musica di Testaccio. Negli ultimi anni ha affiancato all’attività concertistica (tra cui una suggestiva Jazz Requiem Mass) in particolare con l’Orchestra Jazz della Sardegna, un forte impegno educativo, come dimostrano i seminari e le lezioni-concerto tenute a Stintino, dove ha di recente presentato la guida didattica La fabbrica dei suoni, scritto con Stefano Garau.