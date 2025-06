S.A. 17:02 Sabato a Sassari il Sardegna Pride Dopo l’edizione 2022, il Sardegna Pride ritorna a Sassari in una grande manifestazione unitaria con l’organizzazione curata dal MOS, associazione capofila di quest’anno. Partenza alle ore 17 da Piazza Università



SASSARI - Sabato 28 Giugno si svolgerà a Sassari il Sardegna Pride, la manifestazione sarda per le libertà e i diritti di tutte, tutti e tuttə. Sarà l’evento conclusivo di Intersezioni Culturali, il percorso che, dal mese di aprile, ha visto coinvolte le realtà del coordinamento sardo delle associazioni queer, della rete Diritti al cuore e tante altre realtà in un programma ricco di appuntamenti, che hanno offerto l’occasione di affrontare e condividere con la cittadinanza tantissime tematiche, riflessioni e battaglie. Dopo l’edizione 2022, il Sardegna Pride ritorna a Sassari in una grande manifestazione unitaria con l’organizzazione curata dal MOS, associazione capofila di quest’anno. Il motto “Corpi in rivolta” esprime la prospettiva ideale dell’evento: il Sardegna Pride torna in piazza per ribadire che l’esistenza delle persone LGBTQIA+ è ancora atto politico e atto di resistenza. Il Movimento torna in piazza a gridare contro chi continua a giudicare i corpi queer come “non convenzionali”, e tenta di renderli invisibili. Corpi che sfidano le norme e che, per questo, vengono esclusi, cancellati e che la nostra società vorrebbe fossero curati. Deriva da questo ragionamento la scelta del percorso che, anche quest’anno, attraverserà tutto il centro storico (partenza alle 17.30 da Piazza Università). Di fronte ad una società che impone canoni estetici e ideali di bellezza, discriminando ed escludendo chiunque non si conformi a questi standard, che continua a perpetrare la diffusione di una cultura patriarcale e machista, la scelta delle e dei testimonial del Sardegna Pride 2025 è caduta non su celebrità ma su figure note per il loro impegno nel sociale, nel lavoro e nell’arte. Personalità che hanno lottato, e che lottano ogni giorno per affermarsi, realizzarsi e vedere riconosciuti tutti i loro diritti. Come le madrine Mara Mibelli e Chiara Meloni, le fondatrici di “Belle di faccia”, il progetto che si occupa di sensibilizzare sui temi del body shaming e della grassofobia, cercando di riportare i corpi non conformi al centro del discorso body positive, con particolare attenzione agli aspetti di fat acceptance e fat liberation. Accanto a loro, nel ruolo di padrino, Gianni Dettori, attore sardo di lunga carriera, volto simbolico della cultura teatrale sarda e da sempre vicino ai temi dell’inclusione sociale e del rispetto delle diversità.



Completa il gruppo Mariano Gallo, in arte Priscilla Drag, artista, attivista e volto iconico della scena queer italiana, amato per la sua energia e il suo contributo nella divulgazione e nella rappresentazione delle identità LGBTQIA+ in ambito culturale e mediatico. «Siamo orgogliose di avere con noi persone che con la loro voce, arte e presenza raccontano ogni giorno la bellezza della diversità e la forza della libertà» dichiara il Movimento Omosessuale Sardo. All’arrivo presso l’Emiciclo Garibaldi è prevista la lettura del documento politico condiviso dalle realtà queer sarde, un momento di riflessione collettiva e radicale sui corpi considerati non conformi, che ogni giorno subiscono discriminazione e controllo: queer, troppo grassi o troppi magri, razzializzati, con disabilità, neurodivergenti, migranti, poveri, anziani, apprezzati o disprezzati in base alla produttività, alla funzionalità negli ingranaggi del capitalismo. Prima e dopo la manifestazione, a Sassari è atteso il Pride Village che, quest’anno, si terrà giovedì 26 giugno presso il Padiglione Tavolara e il 27 e il 28 giugno ai Giardini Pubblici avvalendosi dell’Associazione Ollahround come partner logistico.

Il village è stato ideato come uno spazio arcobaleno di incontro, formazione e gioco con i laboratori nella zona famiglie e bambinə (vedi programma allegato), di informazione, conoscenza e partecipazione nella zona associazioni e di divertimento, musica, spettacoli nella zona palco e stand. Sul palco artiste e artisti che spaziano dall’elettronica ad altre sonorità contemporanee, dalla comicità agli spettacoli in drag.