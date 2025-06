S.A. 15:00 Dal 2 al 6 luglio Alguer Wine Week La seconda edizione del Alguer Wine Week, presentata ufficialmente lo scorso 8 Aprile in occasione del Vinitaly a Verona, si svolgerà ad Alghero dal 2 al 6 Luglio e si snoderà nel suggestivo cuore del centro storico di Alghero, trasformandolo in un palcoscenico d´eccezione. Stamane la presentazione



ALGHERO - Torna Alguer Wine Week, la manifestazione dedicata alla promozione delle eccellenze enologiche della Sardegna ed alla valorizzazione del territorio in chiave turistica, che vivrà la sua seconda edizione ad Alghero dal 2 al 6 luglio, sempre organizzata dalla Camera di Commercio di Sassari, l’Azienda Speciale Promocamera, il Comune di Alghero, il Consorzio di Tutela Vini di Alghero DOC e il Distretto Rurale Alghero-Olmedo. La manifestazione è stata presentata questa mattina nella sede municipale di piazza Ponte Terra. L’appuntamento nasce lo scorso anno nell’ambito del Concours Mondial de Bruxelles - Sparkling Wine Session - prestigioso evento internazionale organizzato ad Alghero e ospitato nell’ambito della prima edizione della manifestazione “Alguer Wine Week”.



«Un appuntamento che già l'anno scorso ha dato ottimi risultati – ha detto il sindaco di Alghero Raimondo Caciotto – e si sta consolidando di anno in anno. Mi piace sottolineare la sinergia con gli altri Comuni, Olmedo che fa parte del nostro distretto rurale, e direi anche Olbia, grazie alla sinergia di Promocamera e Camera di Commercio». «La Camera crede molto nel vino come volano, non solo identitario ma anche economico – è stata la dichiarazione di Stefano Visconti, presidente della Camera di Commercio di Sassari – il vino viene coltivato, si trasforma, viene imbottigliato, viene venduto, e quindi genera un'economia trasversale dalla vite alla vendita. Il nostro ente fa, così come per Benvenuto Vermentino, fa per Alguer Wine Week un deciso investimento in una città che vive di volumi turistici e che ha anche delle eccellenze vitivinicole che meritano di essere conosciute».



Sotto questo profilo il sistema camerale ha agito in piena collaborazione con tutti i partner. «Noi abbiamo fatto da grande collante facendo da segreteria organizzativa per questa manifestazione – ha poi spiegato Francesco Carboni, presidente di Promocamera– fra la sinergia di tutte le attività imprenditoriali, e non soltanto e le attività di filiera, che permettono appunto che questo evento sia uno dei principali di tutta la stagione, nonché uno dei primi ad aprire la stagione turistica ed enogastronomica nel nostro territorio». «Avendolo programmato per la prima settimana di luglio - è stata poi la volta di Gianfranca Pirisi, presidente del Distretto Rurale di Alghero-Olmedo e del Consorzio di tutela vini Algheo DOC - ci aspettiamo che gente apprezzi questo ulteriore ingrediente alla loro vacanza ad Alghero, che non inclide solo mare ma anche vino, quello che è il prodotto enologico di questa parte del territorio, vocato dal punto di vista turistico ma anche da quello enogastronomico. Vogliamo dare, diciamo, una sfaccettatura di questo diamante che è la città di Alghero, che include anche questa particolarità».



La seconda edizione del Alguer Wine Week, presentata ufficialmente lo scorso 8 Aprile in occasione del Vinitaly a Verona, si svolgerà ad Alghero dal 2 al 6 Luglio e si snoderà nel suggestivo cuore del centro storico di Alghero, trasformandolo in un palcoscenico d'eccezione dove i Consorzi di tutta la Sardegna e le Cantine aderenti, provenienti da ogni angolo della regione, allestiranno i propri stand, pronti a narrare l'affascinante storia e il terroir inconfondibile della Sardegna, "Isola del Vino". Ogni piazza dedicata alle degustazioni sarà inoltre arricchita dalla presenza di realtà locali impegnate nella promozione del territorio, affiancate dagli stand del progetto camerale Salude&Trigu. Quest'ultimo animerà gli spazi con un vivace programma di spettacoli, esibizioni culturali e folklore, a cura delle diverse Associazioni che fanno parte del network.



In quest’ambito, l’Ente camerale e l’Azienda Speciale Promocamera, hanno condiviso con l’Amministrazione comunale di Alghero l’impegno a sostenere e promuovere iniziative nell’ambito del turismo enogastronomico, finalizzate a favorire attività volte alla valorizzazione del patrimonio culturale, storico e ambientale del territorio, attraverso la realizzazione di eventi esperienziali che pongano in risalto le eccellenze e le peculiarità locali, configurandole quali elementi attrattivi strategici per lo sviluppo di Alghero e del nord-ovest più in generale. In questi giorni si sta definendo un Protocollo di Intesa che si propone, quale finalità primaria, la definizione e l’attuazione di un programma qualificato e strutturato di eventi, finalizzato a promuovere la Sardegna e le sue diverse identità territoriali presso un pubblico internazionale selezionato, valorizzando in particolare l’eccellenza agroalimentare, le realtà produttive e le espressioni culturali del nord-ovest dell’Isola. Questa collaborazione, che si dovrebbe sviluppare nel triennio 2025–2027, si fonderà sull’obiettivo comune di rafforzare un progetto integrato di promozione territoriale che possa avere risonanza a livello regionale, nazionale e internazionale.