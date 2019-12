video Condividi | Cor 11:35 Il Challenge è algherese, vince Tilloca: intervista



Il pilota di Alghero Luca Tilloca vince il secondo Challenge Riviera del Corallo svoltosi nel weekend in Piazzale della Pace, nel centro della città di Alghero. Soddisfatto il pilota del Team Autoservice che ha superato in classifica Gianluca Delussu e Giovanni Cannoni. L´intervista. Commenti Il pilota di Alghero Luca Tilloca vince il secondo Challenge Riviera del Corallo svoltosi nel weekend in Piazzale della Pace, nel centro della città di Alghero. Soddisfatto il pilota del Team Autoservice che ha superato in classifica Gianluca Delussu e Giovanni Cannoni. L´intervista. • Guarda e condividi il video su Alguer.tv