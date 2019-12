Condividi | Red 19:36 Il locale Commissariato di Pubblica sicurezza continua l´attività straordinaria di controllo del territorio iniziata un mese fa e finalizzata al contrasto alla microcriminalità in genere, alla prevenzione ed alla repressione dei reati in materia di stupefacenti, soprattutto tra i giovani Polizia: controlli nel territorio olbiese



OLBIA – Il Commissariato di Pubblica sicurezza di Olbia continua l'attività straordinaria di controllo del territorio iniziata un mese fa e finalizzata al contrasto alla microcriminalità in genere, alla prevenzione ed alla repressione dei reati in materia di stupefacenti, soprattutto tra i giovani. Si tratta di controlli che, secondo le direttive del Dipartimento della Pubblica sicurezza, sono finalizzati al monitoraggio delle nuove realtà sociali e comportamentali dell'odierna popolazione.



Venerdì sera, l'attività della Polizia ha interessato il centro di Olbia ed il territorio comunale di Monti, con l'impiego degli agenti delle Squadre Volanti, del Settore Anticrimine, della Polizia Amministrativa e della Polizia Scientifica del Commissariato, con il supporto del Reparto Prevenzione crimine di Abbasanta e di unità cinofile antidroga della Guardia di finanza. Attuati diversi posti di blocco, controllati dodici esercizi pubblici di vendita di alimenti e bevande, identificate complessivamente 160 persone e sottoposti a controllo oltre venti veicoli. I conducenti di due auto sono stati sorpresi alla guida con un tasso alcolico di molto superiore al limite massimo consentito, per cui è stata ritirata loro la patente e sono stati deferiti all'Autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza alcoolica.



Inoltre, sono state eseguite quattro perquisizioni domiciliari per la ricerca di sostanze stupefacenti, nel corso delle quali sono state sequestrate ad un 30enne olbiese sedici dosi di marijuana, confezionate in singole bustine e pertanto certamente destinate allo spaccio. L'uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Tempio Pausania e rischia una pena fino a sei anni di carcere. Altra sostanza stupefacente è stata sequestrata all'interno di un bar di una delle principali vie della movida notturna di Olbia. Il titolare rischia la sospensione della licenza d'esercizio.



