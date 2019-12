Condividi | Red 20:43 Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, la Seconda Compagnia della Guardia di finanza di Cagliari ha concluso una verifica fiscale nei confronti di una società con sede nel capoluogo regionale, operante nel settore dell’organizzazione di eventi, che ha annotato in contabilità costi non deducibili per oltre 7.300euro Costi non deducibili: società cagliaritana nei guai



CAGLIARI - Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, la Seconda Compagnia della Guardia di finanza di Cagliari ha concluso una verifica fiscale nei confronti di una società con sede nel capoluogo regionale, operante nel settore dell’organizzazione di eventi, che ha annotato in contabilità costi non deducibili per oltre 7.300euro. Le attività ispettive sono scaturite dall’analisi delle informazioni acquisite nel corso del quotidiano controllo economico del territorio, con particolare riferimento ai soggetti economici tenuti all’obbligo della ricevuta fiscale, e dal successivo approfondimento mediante l’interrogazione delle banche dati in uso al Corpo.



L’azione dei finanzieri è stata orientata alla verifica del corretto adempimento delle disposizioni tributarie ai fini dell’Iva, delle imposte dirette e degli altri tributi, in particolare sull’esame analitico della contabilità aziendale. La verifica fiscale ha consentito di rilevare che la società ha annotato in contabilità alcuni costi seppur gli stessi, a seguito dell’esame contabile, sono risultati non attinenti l’attività di impresa, poiché riconducibili a spese personali e familiari dei due soci.



Con questo stratagemma, l'impresa ha ottenuto l'effetto di ridurre l'utile di esercizio sul quale calcolare le imposte sui redditi da pagare oltre a minore Iva da versare. Complessivamente, i costi ritenuti indeducibili ammontano a 7.377euro, oltre ad un'evasione ai fini Iva pari a 7.375euro, relativamente alle annualità d'imposta 2016 e 2017.