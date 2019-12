Mercato civico: vandali in azione nella notte

14:21 Valledoria: sei persone denunciate Controlli nel fine settimana da parte della locale Compagnia Carabinieri. Una denuncia per guida in stato di ebbrezza alcolica, tre sono state denunciate essendo state sorprese alla guida delle loro autovetture sotto gli effetti di sostanze stupefacenti, una trovata in possesso di tre coltelli ed un manganello ed una perché trovata in possesso di quindici dosi di marijuana pronte per essere spacciate