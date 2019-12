Condividi | Cor 11:34 Avevano appena rubato alcune felpe griffate da un noto negozio di abbigliamento nel centro cittadino. provvidenziale l´intervento della Volante della Questura di Nuoro Nuoro: arrestata giovane coppia per furto



NUORO - La Polizia di Stato, nel corso di mirati servizi disposti dal Questore Massimo Alberto Colucci finalizzati alla prevenzione e repressione di reati di tipo predatorio, nel corso della serata di sabato ha arrestato due giovani fidanzati che avevano appena rubato alcune felpe griffate da un noto negozio di abbigliamento nel centro cittadino. L’equipaggio della Sezione Volanti della Questura di Nuoro ha immediatamente individuato e fermato uno degli autori del furto.



Due i malviventi, entrambi giovanissimi residenti a Nuoro. Si tratta di una giovane ragazza, che nel frattempo non era mai stata persa di vista dalla commessa del negozio subito dopo essere stata scoperta a rubare i capi d’abbigliamento.



Dopo un breve lasso di tempo, anche il secondo autore del furto, ancora in possesso della refurtiva, è stato rintracciato e arrestato dagli operatori della Volante. I due nuoresi, espletate le formalità di rito, su disposizione dell' Autorità Giudiziaria sono stati ristretti in regime di arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni in attesa di comparire davanti al giudice. Lunedì mattina gli arresti operati dalla Polizia di Stato sono stati convalidati.