Dopo il successo delle scorse due edizioni, torna l´evento che ha fatto sognare la città ed i suoi visitatori. Il presidente dell´associazione "Itinerari del Tempo", Andrea Sini, presenta in costume le tre giornate dell´evento l´800 ad Alghero. Uno spaccato della storia di questa città verrà raccontata in modo originale e coinvolgente, poi numerosi incontri e appuntamenti.