Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroSportVela › Scuola Yacht Club Alghero tra le prime 20 in Italia
S.A. 11:29
Scuola Yacht Club Alghero tra le prime 20 in Italia
Lo Yacht Club Alghero celebra un altro anno di crescita. Continua l’ascesa nella classifica delle migliori scuole vela in Italia, quella algherese si attesta al diciottesimo posto. I ringraziamenti del presidente Pierpaolo Carta
Scuola Yacht Club Alghero tra le prime 20 in Italia

ALGHERO - Continua l’ascesa in classifica tra le migliori scuola vela in Italia. La scuola vela dello Yacht Club Alghero “Paolo Emilio Zoagli” si piazza al 18° su 750 circoli sparsi in tutto il territorio nazionale e al secondo posto in Sardegna, dietro solamente al Circolo Windsurf di Cagliari. Dal 2021 con il cambio di rotta voluto fortemente dal riconfermato alla carica di presidente Pier Paolo Carta, affiancato dai due delegati allo sport Paolo Emilio Zoagli e Antonello Macciotta, ha visto concretizzarsi investimenti sulle strutture, l’aumento del parco imbarcazioni e la sostituzione di tutti gli istruttori, capitanati dal 2022 da Riccardo Celotto, atleta che si è formato prima nella squadra agonistica e poi dopo qualche esperienza lontano da Alghero, come istruttore nel club algherese. l numeri del 2025 testimoniano che il sodalizio algherese è in crescita costante.

L’aumento degli iscritti che conta 250 ragazzi dai 6 fino ai 16 anni, la collaborazione con l'Università di Sassari, con la partecipazione di 50 studenti e quella con alcune associazioni che si occupano di ragazzi speciali che hanno potuto provare l’esperienza di salire su una barca a vela, traducono il tutto in un anno di risultati di assoluto valore. Inoltre è stato compiuto un cambio significativo con la nomina dei nuovi responsabili della scuola vela e della squadra agonistica, Michele Chessa e Gian Stefano Usai. I velisti dello Yacht Club Alghero, sia juniores che seniores, hanno presenziato, sabato 25 ottobre, alla celebrazione per i 50’ anni della Sezione di Alghero della Lega Navale e sono stati premiati per il campionato Vento de l'Alguer.

Tra i giovani, Leonardo Masala, Andrea Rinaldi, Cesare Costantino, Diego Festa, Damir Pilichi e Matteo Sotgiu. Nella classe j24 2025 due gli equipaggi che si sono distinti, il primo con al timone Gian Stefano Usai 1 classificato, l’altro quello che ha visto prodiere Giuseppe Ibba, classificatosi 2. Il presidente Pierpaolo Carta ringrazia intanto tutti i soci che sono i veri sostenitori del progetto in atto. Ringraziamenti anche alla Lega Navale di Alghero per la continua e fattiva collaborazione e non dimentica di ringraziare il Direttivo del Porto di Alghero con Presidente Giancarlo Piras per il sostegno verso lo Yacht Club Alghero che investe sempre con impegno e passione nello sport della vela, coinvolgendo tutte le età nel rilancio e crescita di questo bellissimo sport.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
16/9Vele latine al Parco, un successo
12/9Sabato in scena la Vela Latina ad Alghero
13/8Trofeo San´Elm e Memorial Paddeu ad Alghero
5/8Trofeo del Corall, trionfa Annina 1920
20/7Vento de l’Alguer, chiusa la fase estiva
23/6Ishtar vince il Palio di Sant Joan
20/5Alghero, 50 anni della Lega Navale per il Sociale
8/5Domenica ritornano le regate nel porto di Alghero
24/4Regata per il Trofeo di San Marco
29/3Vela latina, candidatura Unesco
« indietro archivio vela »
31 ottobre
Nuovo modello trasporto locale. «Sarà la sfida dei prossimi anni»
31 ottobre
«Cimitero sciatto, i fiori non bastano»
31 ottobre
«Casa Manno patrimonio da tutelare»



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)