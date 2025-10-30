Alguer.it
S.A. 12:14
«Cimitero sciatto, i fiori non bastano»
La nota dei consiglieri di Forza Italia, alla vigilia della ricorrenza del 2 novembre, sulle criticità del cimitero di via Vittorio Emanuele
«Cimitero sciatto, i fiori non bastano»

ALGHERO – «E’ veramente imbarazzante che il nostro cimitero si presenti in questo modo a dir poco sciatto anche in questi giorni in cui i familiari vi si recano per onorare i loro defunti per la ricorrenza dei Santi e dei Morti. Basta passeggiare lungo i viali del cimitero per rendersi conto dello stato d’abbandono in cui versa: camminamenti disconnessi, pericolanti, intere sezioni coperte da una posticcia impalcatura da cantiere edile, blocchi di loculi interdetti al passaggio che impediscono ai cittadini di rendere omaggio ai propri cari, pericolo di crollo di alcune caditoie per la raccolta delle acque piovane, pozzetti di controllo delle condotte idriche rotti con grave rischio di caduta dei pedoni». Questo il commento dei consiglieri di Forza Italia, alla vigilia della ricorrenza del 2 novembre.

«E’ una situazione simile a quella trovata quando nel 2019 si insediava l’Amministrazione di centro destra allorquando l’intera struttura, in completo stato d’abbandono, era priva di acqua a causa della scarsa manutenzione delle condotte idriche, mancavano nuovi lotti e sezioni ed alcune di quelle di nuova realizzazione erano perfino privi di camminamenti. Durante il precedente mandato furino eseguiti i primi interventi manutentivi volti ad eliminare le perdite d’acqua, si realizzavano nuove linee, nuovi camminamenti, si acquistavano le scale per accedere ai piani più alti, si posizionavano nuove panchine per permettere ai cittadini di sostare più comodamente al cimitero durante le loro visite e, fatto importante, venivano realizzate nuove sezioni per accogliere i nostri defunti» si legge nella nota a firma del gruppo consiliare.

«Queste circostanze sono innegabili poiché negli uffici comunali son presenti gli atti a comunali a disposizioni di chiunque voglia verificare -osservano i consiglieri di Forza Italia-. Dall’inizio del mandato ad oggi, la Giunta Cacciotto in linea con il proprio proverbiale immobilismo e con un’azione amministrativa condita di sola propaganda ha prodotto, di recente, un documento di progettazione per l’esecuzione dei lavori di manutenzione. E’ assolutamente inaccettabile che, a distanza di quasi due anni, l’Assessorato alle Manutenzioni non riesca neppure a sostituire una vaschetta per la raccolta dell’acqua danneggiata». «E’ oltremodo inutile -concludono - che il cimitero in questo periodo venga abbellito con fiori perché questo servizio andrebbe eseguito tutto l’anno e non è sufficiente a risolvere i problemi manutentivi. Il detto “ stucco e pittura fa bella figura”, forse il più appropriato per questa Giunta Cacciotto, non fa più presa sui cittadini algheresi che vedono ben oltre l’apparenza. E’ arrivata l’ora che l’amministrazione Cacciotto capisca che i nostri defunti meritano rispetto. E che altrettanto rispetto meritano i loro cari».
30/10/2025
31 ottobre
31 ottobre
31 ottobre
