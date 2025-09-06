Cor 10:09 Siligo e Benevento città delle streghe Firmato il protocollo d’intesa tra il Comune di Benevento e il Comune di Siligo (Sassari) per l’adesione alla Rete nazionale “Città delle Streghe”, progetto nato con l’obiettivo di unire e mettere in rete i territori italiani che custodiscono memorie, leggende e simboli legati all’immaginario della stregoneria



SILIGO - Un nuovo importante passo nella valorizzazione dei patrimoni storici e culturali legati al tema delle arti magiche e delle tradizioni popolari. È stato firmato venerdì 5 settembre il protocollo d’intesa tra il Comune di Benevento e il Comune di Siligo (Sassari) per l’adesione alla Rete nazionale “Città delle Streghe”, progetto nato con l’obiettivo di unire e mettere in rete i territori italiani che custodiscono memorie, leggende e simboli legati all’immaginario della stregoneria. La firma del documento è avvenuta alla presenza del Sindaco di Benevento, l’on. Mario Clemente Mastella, e del Sindaco di Siligo, Giovanni Porcheddu.



Attraverso questo accordo, i due Comuni si impegnano a promuovere in forma coordinata attività culturali, turistiche, educative e promozionali legate al tema della stregoneria, intesa come fenomeno storico, antropologico e simbolico; condividere materiali, esperienze e contenuti utili alla narrazione comune; partecipare attivamente ad eventi, progetti e attività di ricerca nell’ambito della Rete. Il Comune di Benevento, in qualità di capofila, avrà il compito di coordinare le attività della Rete, curare le comunicazioni tra i Comuni aderenti e proporre linee guida, manifestazioni e progettualità comuni, nonché promuovere bandi e opportunità di finanziamento.



Il protocollo avrà durata triennale, con possibilità di rinnovo, e si propone come strumento di cooperazione culturale, turistica e istituzionale tra gli enti locali, finalizzato a generare sviluppo e opportunità per i territori coinvolti. «Con questa firma – dichiarano i Sindaci Mastella e Porcheddu – rafforziamo il legame tra comunità che, pur distanti geograficamente, condividono un patrimonio di tradizioni e memorie che meritano di essere valorizzate e trasmesse, diventando motore di crescita culturale ed economica».



A Benevento, in occasione della firma, era presente anche Paolo Bellotti, presidente dell’associazione Intrecci Culturali, promotrice del Festival Ammajare, recentemente svoltosi a Siligo, luogo in cui visse Julia Carta, donna vissuta alla fine del Cinquecento, accusata di eresia e perseguitata dall’Inquisizione. Il Festival Ammajare, prendendo spunto dalle antiche inquisizioni e dalle ingiustizie subite da figure come Julia Carta, intende raccontare le attuali forme di giustizia distorta: dalle persecuzioni che si consumano oggi sui social – come il cyberbullismo e il fenomeno degli haters – a tutte quelle situazioni in cui i più fragili vengono colpiti e relegati ai margini, in una società che ancora tende a colpevolizzare ed emarginare i diversi e gli ultimi.