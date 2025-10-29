Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroPoliticaTrasporti › Nuovo modello trasporto locale. «Sarà la sfida dei prossimi anni»
S.A. 14:16
Nuovo modello trasporto locale
«Sarà la sfida dei prossimi anni»
Il sindaco Raimondo Cacciotto detta la linea sul trasporto locale: La vera sfida dei prossimi anni: creare una governance territoriale forte e condivisa, in sinergia con la definizione del nuovo Piano Regionale dei Trasporti
Nuovo modello trasporto locale. «Sarà la sfida dei prossimi anni»

ALGHERO - «Il trasporto pubblico locale rappresenta un elemento essenziale per l’attrattività e la competitività del Nord Ovest della Sardegna. La nascita della Città Metropolitana di Sassari costituisce un’occasione storica per ripensare con visione unitaria e determinazione uno dei temi più cruciali per il nostro territorio: la mobilità. È necessario ridisegnare un nuovo modello di trasporto pubblico metropolitano, moderno, efficiente e integrato, capace di rispondere alle esigenze di cittadini, lavoratori, studenti e turisti», così il sindaco Raimondo Cacciotto sul tema della mobilità e sulla prospettiva che riguarda Alghero all'interno del nuovo Ente Locale Territoriale.

«Per Alghero - afferma - la prospettiva di crescita e di miglioramento del sistema di trasporto urbano passa attraverso la costruzione di un ambito di area vasta, omogeneo e coordinato, gestito da un unico soggetto in chiave metropolitana. È questa la vera sfida dei prossimi anni: creare una governance territoriale forte e condivisa, in sinergia con la definizione del nuovo Piano Regionale dei Trasporti. Alghero è pronta a offrire un contributo concreto in questa direzione. La Città Metropolitana può e deve partire sin da subito con la redazione del PUMS – Piano Urbano della Mobilità Sostenibile - uno strumento strategico che consenta di fissare obiettivi chiari e misurabili per una mobilità integrata, accessibile e sostenibile, coinvolgendo attivamente le comunità dei territori».

«Solo così - conclude Raimondo Cacciotto - sarà possibile guidare in modo efficace il processo di sviluppo e garantire che le scelte strategiche del Nord Ovest siano coordinate dalla regia della Città Metropolitana di Sassari. Alghero merita, finalmente, un sistema di trasporto pubblico all’altezza delle sue aspirazioni e del suo ruolo. Perseguiremo questo obiettivo con determinazione per i nostri concittadini, che da anni attendono l’efficientamento del servizio, ma anche per la visione che abbiamo dell’Alghero del futuro: una città moderna e sostenibile in cui potersi spostare agevolmente in tutte le stagioni».
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
29/10/2025
Scuolabus: via ai rimborsi a Sassari
Lo rende noto l’avviso pubblicato dal settore Politiche educative, giovanili, sportive e patrimoniali del Comune di Sassari
25/10«Treni, si acceleri sulla rete Sassarese»
20/10«Sempre più isolato il nord-ovest della Sardegna»
9/9Treno Alghero Olmedo Sassari, sempre peggio
8/8Via iter per nuovo Piano Regionale dei Trasporti
21/7Incubo Arst ad Alghero: ancora segnalazioni
18/7Le tariffe aeree sono un diritto per tutti i sardi
17/7«Pagamenti dipendenti Arst entro oggi»
16/7«Arst non paga gli stipendi da due mesi»
16/7«Bus stracarichi e saltano le fermate»
3/7La proposta: Osservatorio Regionale delle Merci
« indietro archivio trasporti »
31 ottobre
«Cimitero sciatto, i fiori non bastano»
31 ottobre
«Casa Manno patrimonio da tutelare»
31 ottobre
Genitori e figli: patto per l´educazione ad Alghero



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)