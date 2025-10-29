S.A. 14:16 Nuovo modello trasporto locale

«Sarà la sfida dei prossimi anni» Il sindaco Raimondo Cacciotto detta la linea sul trasporto locale: La vera sfida dei prossimi anni: creare una governance territoriale forte e condivisa, in sinergia con la definizione del nuovo Piano Regionale dei Trasporti



ALGHERO - «Il trasporto pubblico locale rappresenta un elemento essenziale per l’attrattività e la competitività del Nord Ovest della Sardegna. La nascita della Città Metropolitana di Sassari costituisce un’occasione storica per ripensare con visione unitaria e determinazione uno dei temi più cruciali per il nostro territorio: la mobilità. È necessario ridisegnare un nuovo modello di trasporto pubblico metropolitano, moderno, efficiente e integrato, capace di rispondere alle esigenze di cittadini, lavoratori, studenti e turisti», così il sindaco Raimondo Cacciotto sul tema della mobilità e sulla prospettiva che riguarda Alghero all'interno del nuovo Ente Locale Territoriale.



«Per Alghero - afferma - la prospettiva di crescita e di miglioramento del sistema di trasporto urbano passa attraverso la costruzione di un ambito di area vasta, omogeneo e coordinato, gestito da un unico soggetto in chiave metropolitana. È questa la vera sfida dei prossimi anni: creare una governance territoriale forte e condivisa, in sinergia con la definizione del nuovo Piano Regionale dei Trasporti. Alghero è pronta a offrire un contributo concreto in questa direzione. La Città Metropolitana può e deve partire sin da subito con la redazione del PUMS – Piano Urbano della Mobilità Sostenibile - uno strumento strategico che consenta di fissare obiettivi chiari e misurabili per una mobilità integrata, accessibile e sostenibile, coinvolgendo attivamente le comunità dei territori».



«Solo così - conclude Raimondo Cacciotto - sarà possibile guidare in modo efficace il processo di sviluppo e garantire che le scelte strategiche del Nord Ovest siano coordinate dalla regia della Città Metropolitana di Sassari. Alghero merita, finalmente, un sistema di trasporto pubblico all’altezza delle sue aspirazioni e del suo ruolo. Perseguiremo questo obiettivo con determinazione per i nostri concittadini, che da anni attendono l’efficientamento del servizio, ma anche per la visione che abbiamo dell’Alghero del futuro: una città moderna e sostenibile in cui potersi spostare agevolmente in tutte le stagioni».