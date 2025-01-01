Cor 19:21 AGhilarza riapre Casa Gramsci Sabato 27 settembre la Casa Museo di Antonio Gramsci riapre, con una conferenza di inaugurazione prima del taglio ufficiale del nastro



GHILARZA – Rinnovato, interattivo, moderno ma nella sua sede storica: sabato 27 settembre la Casa Museo di Antonio Gramsci riapre, con una conferenza di inaugurazione prima del taglio ufficiale del nastro. Alle 9,30, nell’Auditorium comunale di Ghilarza (viale Antonio M. Carta) ci sarà la presentazione del progetto che ridà vita alla Casa Museo: con la presidente della Fondazione, Caterina Pes, ci saranno l’assessora regionale della Cultura, Ilaria Portas e rappresentanti delle istituzioni locali. Interverranno gli architetti dello Studio Lerua, che hanno curato il progetto architettonico, Alessandro D’Onofrio, architetto dello studio Mudra Architetti, che ha seguito l’allestimento museografico, la dottoressa Maria Luisa Righi, curatela, Manuel Bazzanella e Filippo Menolli, della Digital Mosaik che ha realizzato la parte relativa alla realtà virtuale del museo. «La casa di Antonio Gramsci – anticipa la presidente Pes - apre le sue porte in una veste nuova: un museo rinnovato, interattivo, che custodisce la memoria ma dialoga tra storia e presente. Uno spazio della ricerca e dell'impegno civile perché le idee non invecchiano, vivono, parlano, uniscono». Nel corso della giornata saranno proiettati i cortometraggi ‘Infanzia e gioventù di Gramsci’ di Paolo Zucca e ‘Il rivoluzionario’ di Giuseppe Casu. Verrà, inoltre, proiettato il video del concerto di Paolo Fresu ‘Musica e Libertà’ eseguito in occasione del 130° anniversario della nascita di Antonio Gramsci.

Il taglio del nastro è previsto per le 11, si terrà in Corso Umberto I n.57 e con ingressi contingentati per gruppi di massimo 50 persone.

L’evento inaugurale, che si svolge in concomitanza con le Giornate europee del patrimonio,(quest’anno il tema è l’architettura del passato che dialoga con quella del presente e futuro) è curato dalla Heuristic associazione culturale, partner della Fondazione Casa Museo di Antonio Gramsci Ghilarza.