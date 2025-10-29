Alguer.it
S.A. 19:39
1,5 milioni ai Centri Commerciali Naturali
In via preliminare approvate le nuove direttive che stabiliscono i criteri e i requisiti di ammissibilità agli incentivi destinati ai Centri Commerciali Naturali (CCN), con il sostegno ai programmi annuali di promozione. Per l’anno 2025 lo stanziamento è pari ad 1 milione e 500 mila euro
1,5 milioni ai Centri Commerciali Naturali

CAGLIARI - La Giunta regionale, su proposta dell’assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, Franco Cuccureddu, ha approvato, in via preliminare le nuove direttive che stabiliscono i criteri e i requisiti di ammissibilità agli incentivi destinati ai Centri Commerciali Naturali (CCN), con il sostegno ai programmi annuali di promozione. Per l’anno 2025 lo stanziamento è pari ad 1 milione e 500 mila euro. «I Centri Commerciali Naturali - sottolinea l’assessore Cuccureddu - rappresentano uno strumento strategico per la riorganizzazione della piccola distribuzione, offrendo un’alternativa qualificata in un mercato sempre più globalizzato. La loro efficacia dipende dalla capacità delle imprese di collaborare tra loro e con la Pubblica Amministrazione, promuovendo investimenti congiunti e sinergie territoriali».

Le cui principali novità prevedono che i CCN iscritti all’Elenco regionale siano tenuti a presentare l’istanza di contributo esclusivamente mediante la modulistica pubblicata nella pagina dedicata del sito istituzionale dell’Assessorato, entro il 31 marzo di ciascun anno. Il contributo annuale è composto da una quota fissa, assegnata ai CCN che presentano regolare istanza, una quota variabile proporzionale alle spese ammissibili del programma annuale di promozione. Inoltre la ripartizione delle risorse disponibili avviene secondo le seguenti modalità: 25% dello stanziamento annuo è destinato alla quota fissa; 75% dello stanziamento annuo è destinato alla quota variabile. In sede di prima applicazione il termine di presentazione delle istanze sarà indicato nell’Avviso pubblico. La deliberazione sarà trasmessa al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della competente Commissione consiliare che si esprime entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione, decorsi i quali il parere si intende acquisito.
29/10/2025
