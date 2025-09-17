Alguer.it
Scambi culturali: nuove risorse dalla Regione
S.A. 14:55
Scambi culturali: nuove risorse dalla Regione
Stanziato 1 milione e 571.591 euro per i progetti di mobilità giovanile per il triennio 2025, 2026 e 2027
Scambi culturali: nuove risorse dalla Regione

CAGLIARI - Promozione dell’interculturalità, della cittadinanza europea e degli scambi giovanili. La Giunta regionale, su proposta dell’assessora della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport Ilaria Portas ha stanziato 1 milione e 571.591 euro per i progetti di mobilità giovanile per il triennio 2025, 2026 e 2027.

«Siamo consapevoli della grande importanza e del lavoro che viene fatto attraverso questo tipo di attività a favore dei territori – ha affermato l’assessora Portas - in particolar modo per i centri interni che , come ben sappiamo, sono maggiormente a rischio spopolamento. È dunque fondamentale per noi sostenere le iniziative che coinvolgono la comunità giovanile, per dare loro l’occasione di partecipare e portare avanti progetti di crescita non solo culturale ma anche di vita».

Questo intervento vuole valorizzare tutti i progetti che prevedono la realizzazione di mobilità o scambi di giovani (14-35 anni) interregionali e internazionali nell’ambito del Programma Erasmus+ e propone inoltre di sostenere non solo i progetti dell’Azione Giovani e Sport, ma anche i progetti realizzati nel territorio regionale dalle associazioni, o altri organismi associativi con residenza in Italia e operanti in Sardegna, che ricoprano il ruolo di capofila e il cui progetto sia stato ammesso e finanziato nell’ambito del programma Erasmus+ dagli organi gestori del programma.
Giornate europee Patrimonio: visite a Sassari
Anche quest'anno il Comune di Sassari aderisce alle Giornate europee del Patrimonio (European Heritage Days, GEP), sabato 27 e domenica 28 settembre, con due appuntamenti gratuiti che si svolgeranno nell'area archeologica di Monte d'Accoddi e nel centro storico cittadino
Castelsardo celebra Eleonora d´Arborea
Rievocazione storica e sfilata per le vie del centro storico. Appuntamento sabato 20 settembre con una giornata di eventi. Il programma
Aiuti a imprese: in arrivo i bandi regionali
Alghero: eroina in casa ai domiciliari
«Circonvallazione, prima apertura entro settembre»



