S.A. 14:55 Scambi culturali: nuove risorse dalla Regione Stanziato 1 milione e 571.591 euro per i progetti di mobilità giovanile per il triennio 2025, 2026 e 2027



CAGLIARI - Promozione dell’interculturalità, della cittadinanza europea e degli scambi giovanili. La Giunta regionale, su proposta dell’assessora della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport Ilaria Portas ha stanziato 1 milione e 571.591 euro per i progetti di mobilità giovanile per il triennio 2025, 2026 e 2027.



«Siamo consapevoli della grande importanza e del lavoro che viene fatto attraverso questo tipo di attività a favore dei territori – ha affermato l’assessora Portas - in particolar modo per i centri interni che , come ben sappiamo, sono maggiormente a rischio spopolamento. È dunque fondamentale per noi sostenere le iniziative che coinvolgono la comunità giovanile, per dare loro l’occasione di partecipare e portare avanti progetti di crescita non solo culturale ma anche di vita».



Questo intervento vuole valorizzare tutti i progetti che prevedono la realizzazione di mobilità o scambi di giovani (14-35 anni) interregionali e internazionali nell’ambito del Programma Erasmus+ e propone inoltre di sostenere non solo i progetti dell’Azione Giovani e Sport, ma anche i progetti realizzati nel territorio regionale dalle associazioni, o altri organismi associativi con residenza in Italia e operanti in Sardegna, che ricoprano il ruolo di capofila e il cui progetto sia stato ammesso e finanziato nell’ambito del programma Erasmus+ dagli organi gestori del programma.