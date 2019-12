Condividi | Red 16:31 Dopo gli arresti di quest´estate, con i due genitori dell´11enne che sono ancora ai domiciliari, i Carabinieri del Reparto territoriale di Olbia hanno arrestato una zia, cognata del papà. La donna è stata accompagnata nel carcere sassarese di Bancali Bambino segregato in casa: terzo arresto



ARZACHENA – Arriva anche un terzo arresto nell'inchiesta relativa all'11enne tenuto segretato dai genitori in camera sua, nella fristemente celebre “villetta degli orrori”, nell'agro di Arzachena. A fine giugno, il bambino aveva telefonato chiedendo aiuto ai Carabinieri



Era stato chiuso a chiave nella sua stanza, senza letto, senza luce e con un secchio dove fare i bisogni. Le manette erano scattate per i due genitori del bambino, attualmente ai domiciliari.



Stavolta, i militari del Reparto territoriale di Olbia hanno arrestato una zia, cognata del papà, difesa dall'avvocato Jacopo Merlini. Per i pubblici ministeri Laura Bassani e Luciano Tarditi è lei l'ispiratrice e istigatrice dei metodi educativi subiti dall'11enne. La donna è stata accompagnata nel carcere sassarese di Bancali.