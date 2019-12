Condividi | A.B. 20:11 Domenica, si è corsa alla 24esima edizione della maratona di Reggio Emilia “Città del Tricolore” trofeo Parmigiano Reggiano. Ai nastri di partenza anche gli algheresi Monica Dessì ed Alessandro Morittu Alghero marathon di corsa a Reggio Emilia



ALGHERO – Domenica, a distanza di due settimane dall’ultimo impegno nella maratona di Firenze, quasi a tempo di record, la portacolori dell’Alghero marathon Monica Dessì ha preso parte alla 24esima edizione della maratona di Reggio Emilia “Città del Tricolore” trofeo Parmigiano Reggiano. La gara, organizzata dalla Tricolore sport marathon, si è sviluppata nella prima parte all’interno dell’esagono del centro storico, per poi puntare verso il giro di boa a Montecavolo e far ritorno in città. Per rendere ancora più veloce ed agevole il percorso di gara è stato eliminato il sottopasso di Via Guittone sostituito con un vicino sottopasso ciclabile. Partenza ed arrivo in Corso Garibaldi (3gradi alla partenza, 7 all’arrivo) per i 2514 maratoneti presenti all’appello per un totale di 3mila iscritti incluse le gare di contorno.



E’ stata l’11esima maratona in carriera per la runner algherese, la quarta dell’ultimo anno solare includendo quella di Pisa del dicembre 2018 e passando per la Milano marathon di aprile, che le è valso il primato personale sulla distanza (3h44’44”). L’appuntamento di Reggio Emilia è stato portato a termine in meno di quattro ore (3h58’17”), con passaggio alla mezza maratona in 1h47’29”, che le vale la 39esima posizione nella categoria Sf45 e la 138esima tra le donne. «Gara organizzata estremamente bene ed accompagnata da un pubblico affettuoso a bordo strada. Il clima freddo, ma mitigato da un tiepido sole, ci ha permesso di correre leggeri. Stavo bene, ma poi, dal 25esimo chilometro, ho iniziato a pagare la fatica della maratona di quindici giorni fa. Ora mi sento stanca al punto giusto, come lo si dovrebbe essere al termine di una maratona, cosa che invece a Firenze non capitò proprio perché il virus mi debilitò, segno tangibile di non aver dato quanto volevo. Sono felice della mia gara. Adesso riposo. Appuntamento a fine gennaio», dichiara Dessì, che nel 2019 ha preso parte anche alla mezza maratona di Modena, alla faticosa Dal mare alla Montagna (con terzo posto nella Sf45), a i Diecimila di Alghero (quinta di categoria), centrando quattro podi (a Bolotona, Gonnostramatza, Uta e Perdaxius) in otto presenze nelle prove del “Master on the road”, dove ha chiuso al quarto posto assoluto della classifica individuale femminile.



Alla maratona di Reggio Emilia ha partecipato un altro atleta dell’Alghero marathon, Alessandro Morittu. Per lui quinta maratona di sempre dopo Milano e Firenze 2017 e l’accoppiata Roma-Pisa 2018. Anche in questa occasione, prestazione ben al di sotto delle tre ore (2h53’30”) ed 85esimo posto assoluto (12esimo nella categoria Sm45 e 79esimo tra gli uomini). «Percorso impegnativo e organizzazione davvero ottima. Sono davvero molto soddisfatto di questo risultato personale». 2019 di spicco anche per lui, che si è classificato secondo assoluto nella 10chilometri di Alghero dietro Giorgio Calcaterra ed 11esimo assoluto nella Dal mare alla montagna. Il tutto condito dalle mezze maratone di Oristano e Pula, entrambe chiuse in 1h20', ed il podio a Villacidro (terzo) nel Master on the road. Commenti ALGHERO – Domenica, a distanza di due settimane dall’ultimo impegno nella maratona di Firenze, quasi a tempo di record, la portacolori dell’Alghero marathon Monica Dessì ha preso parte alla 24esima edizione della maratona di Reggio Emilia “Città del Tricolore” trofeo Parmigiano Reggiano. La gara, organizzata dalla Tricolore sport marathon, si è sviluppata nella prima parte all’interno dell’esagono del centro storico, per poi puntare verso il giro di boa a Montecavolo e far ritorno in città. Per rendere ancora più veloce ed agevole il percorso di gara è stato eliminato il sottopasso di Via Guittone sostituito con un vicino sottopasso ciclabile. Partenza ed arrivo in Corso Garibaldi (3gradi alla partenza, 7 all’arrivo) per i 2514 maratoneti presenti all’appello per un totale di 3mila iscritti incluse le gare di contorno.E’ stata l’11esima maratona in carriera per la runner algherese, la quarta dell’ultimo anno solare includendo quella di Pisa del dicembre 2018 e passando per la Milano marathon di aprile, che le è valso il primato personale sulla distanza (3h44’44”). L’appuntamento di Reggio Emilia è stato portato a termine in meno di quattro ore (3h58’17”), con passaggio alla mezza maratona in 1h47’29”, che le vale la 39esima posizione nella categoria Sf45 e la 138esima tra le donne. «Gara organizzata estremamente bene ed accompagnata da un pubblico affettuoso a bordo strada. Il clima freddo, ma mitigato da un tiepido sole, ci ha permesso di correre leggeri. Stavo bene, ma poi, dal 25esimo chilometro, ho iniziato a pagare la fatica della maratona di quindici giorni fa. Ora mi sento stanca al punto giusto, come lo si dovrebbe essere al termine di una maratona, cosa che invece a Firenze non capitò proprio perché il virus mi debilitò, segno tangibile di non aver dato quanto volevo. Sono felice della mia gara. Adesso riposo. Appuntamento a fine gennaio», dichiara Dessì, che nel 2019 ha preso parte anche alla mezza maratona di Modena, alla faticosa Dal mare alla Montagna (con terzo posto nella Sf45), a i Diecimila di Alghero (quinta di categoria), centrando quattro podi (a Bolotona, Gonnostramatza, Uta e Perdaxius) in otto presenze nelle prove del “Master on the road”, dove ha chiuso al quarto posto assoluto della classifica individuale femminile.Alla maratona di Reggio Emilia ha partecipato un altro atleta dell’Alghero marathon, Alessandro Morittu. Per lui quinta maratona di sempre dopo Milano e Firenze 2017 e l’accoppiata Roma-Pisa 2018. Anche in questa occasione, prestazione ben al di sotto delle tre ore (2h53’30”) ed 85esimo posto assoluto (12esimo nella categoria Sm45 e 79esimo tra gli uomini). «Percorso impegnativo e organizzazione davvero ottima. Sono davvero molto soddisfatto di questo risultato personale». 2019 di spicco anche per lui, che si è classificato secondo assoluto nella 10chilometri di Alghero dietro Giorgio Calcaterra ed 11esimo assoluto nella Dal mare alla montagna. Il tutto condito dalle mezze maratone di Oristano e Pula, entrambe chiuse in 1h20', ed il podio a Villacidro (terzo) nel Master on the road.