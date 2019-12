Condividi | A.B. 22:18 Premio sicuramente ambito per l´atleta dell´Atletica Podistica Porto Torres, ormai algherese di adozione, che ha sempre ottenuto risultati di rilievo in tutte le manifestazioni sportive a cui ha partecipato: maratone classiche, maratone nel deserto in autosufficienza, gare di trail e ultramaratone La Fidal premia Marco Spina



ALGHERO – Domenica, nella Sala consiliare del municipio di Assemini, per l'annuale festa dell'Atletica leggera sarda, hanno ricevuto la loro ovazione tutti quelli che i premiati dal Comitato regionale per l'attività svolta nel 2019. Fra i premiati, il forte runner dell'Atletica Podistica Porto Torres Marco Spina, campione italiano 2019 di categoria sulla distanza dei 100chilometri.



Spina ha vinto la gara svoltasi a fine maggio con partenza da Firenze ed arrivo a Faenza, con il tempo di 8h40'35”. Un premio sicuramente ambito e ricevuto da un atleta ormai algherese di adozione, che ha sempre ottenuto risultati di rilievo in tutte le manifestazioni sportive a cui ha partecipato: maratone classiche, maratone nel deserto in autosufficienza, gare di trail e ultramaratone.



