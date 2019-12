Condividi | Cor 16:05 Sull´intera vicenda avvenuta ad Alghero c´è il massimo riserbo. Indagini su un maestro di ballo. L´uomo comparirà nelle prossime ore davanti al Giudice per le indagini preliminari Presunti abusi su minore: sotto torchio 64enne



ALGHERO - Atti sessuali con minore, violenza sessuale e minaccia. Sarebbero queste le pesanti accuse formulate dalla Procura di Sassari a carico di un uomo di 64 anni, finito agli arresti domiciliari nei giorni scorsi ad Alghero [



Lei aveva 14 anni. La ragazza ha riferito ai carabinieri di aver avuto paura di non essere creduta, di essere derisa o addirittura uccisa. L'uomo verrà ascoltato nelle prossime ore dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sassari.



Sull'intera vicenda, come da prassi, c'è il massimo riserbo. C'è infatti il sospetto che l'uomo possa aver approfittato anche di altri giovani. Secondo le uniche indiscrezioni trapelate, si tratterebbe di un maestro di ballo spesso a contatto con ragazzine. ALGHERO - Atti sessuali con minore, violenza sessuale e minaccia. Sarebbero queste le pesanti accuse formulate dalla Procura di Sassari a carico di un uomo di 64 anni, finito agli arresti domiciliari nei giorni scorsi ad Alghero [ LEGGI ]. A raccontare tutto agli inquirenti una giovane, appena divenuta maggiorenne, che per anni non era riuscita a parlare dei presunti abusi con nessuno.Lei aveva 14 anni. La ragazza ha riferito ai carabinieri di aver avuto paura di non essere creduta, di essere derisa o addirittura uccisa. L'uomo verrà ascoltato nelle prossime ore dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sassari.Sull'intera vicenda, come da prassi, c'è il massimo riserbo. C'è infatti il sospetto che l'uomo possa aver approfittato anche di altri giovani. Secondo le uniche indiscrezioni trapelate, si tratterebbe di un maestro di ballo spesso a contatto con ragazzine.