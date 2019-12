Condividi | A.B. 19:14 Tra gli Esordienti B, ottimi risultati per Manuela Lai (che si è classificata prima nei 50dorso, con il tempo di 39”9, quinta nei 50stile libero e terza nei 100misti) e Maria Brancati (seconda posizione nei 50farfalla, in 39”3, terza nei 50stile libero e seconda nei 100misti) Nuoto: Green Alghero protagonista a Sassari



ALGHERO - Sassari ha ospitato le prime gare di nuoto della stagione agonistica 2019/20. Presenti sui blocchi di partenza gli atleti del Green Alghero, con i suoi tecnici Maurizio Farinelli (allenatore della categoria Esordienti B) e Fabrizio Canu (allenatore Esordienti A).



Primi a gareggiare gli Esordienti B, categoria dei più piccoli e per alcuni alle prime gare ufficiali Fin. Ottimi risultati per Manuela Lai (che si è classificata prima nei 50dorso, con il tempo di 39”9, quinta nei 50stile libero e terza nei 100misti) e Maria Brancati (seconda posizione nei 50farfalla, in 39”3, terza nei 50stile libero e seconda nei 100misti). Altrettanto buoni i risultati di Rocio Sambrini (quarta nei 50rana, quinta nei 50dorso e sesta nei 100 misti,) e Francesco Solinas (quarto nei 50stile libero, settimo nei 50dorso e 12esimo nei 100misti).



Un buon inizio anche per i nuovi atleti del Green Antonio Usai, Filippo Lovotti, Federico Tilloca e Fabio Delrio, che hanno affrontato la loro prima gara ufficiale con serenità e sano spirito agonistico. Assenti giustificati Beatrice Contine e Fabrizio Fassio, che si rifaranno alla prossima gara.