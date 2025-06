Incendio nell´agro di Alghero, problemi in aeroporto

Cor 17:15 Incendio nellŽagro di Alghero, problemi in aeroporto Giornata nerissima sul fronte incendi per il nord Sardegna. Un rogo nellŽagro tra Alghero e Sassari obbliga alla temporanea chiusura dello spazio aereo sullo scalo. Voli dirottati a Cagliari



ALGHERO - Vasto incendio sul Monte Zirra nella borgata di Santa Maria la Palma nel comune di Alghero. I Vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere le fiamme, divampate nel pomeriggio e alimentate dal forte vento. Le operazioni di spegnimento risultano al momento difficili, nonostante l’intervento dell’elicottero antincendio. A preoccupare è soprattutto la vicinanza del rogo alle case della zona. Chiuso anche temporaneamente lo spazio aereo dell'aeroporto Riviera del Corallo: il volo in partenza per Roma alle ore 15 è stato riprogrammato per le ore 18, mentre quelli in arrivo sono dirottati su Cagliari.