Cor 12:23 Alghero: salvata turista incinta La perfetta sinergia tra i reparti coinvolti ha permesso di evitare esiti tragici e di garantire un’assistenza tempestiva e altamente qualificata. Le parole di Christian Mulas, Presidente della Commissione Consiliare alla Sanità



ALGHERO– Nella giornata sabato, una turista al settimo mese di gravidanza si è presentata d’urgenza al Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile di Alghero a causa di un grave distacco di placenta. Le condizioni critiche della donna e del feto hanno richiesto un intervento immediato, rapido e altamente complesso. Grazie alla prontezza e alla straordinaria professionalità del personale sanitario – medici del Pronto Soccorso, anestesisti e specialisti del reparto di Ostetricia e Ginecologia – è stato possibile agire in tempi strettissimi, salvando la madre e facendo nascere la bambina in condizioni di sicurezza.



La perfetta sinergia tra i reparti coinvolti ha permesso di evitare esiti tragici e di garantire un’assistenza tempestiva e altamente qualificata. Dopo il parto, la neonata è stata trasferita d'urgenza al reparto di Neonatologia dell’Ospedale di Sassari, accompagnata da un’équipe medica specializzata a bordo di un’ambulanza attrezzata.



«Un intervento magistrale sotto ogni punto di vista – ha dichiarato Christian Mulas, Presidente della Commissione Consiliare alla Sanità – che dimostra la prontezza, la competenza e l’umanità dei nostri medici. Alghero può e deve essere orgogliosa di questi professionisti. Ringrazio la Direzione dell’ospedale per il coordinamento, insieme ai medici, agli anestesisti e a tutto il personale sanitario per il lavoro encomiabile svolto in una situazione tanto delicata». «Oggi – conclude Mulas – possiamo a gran voce rilanciare la richiesta per la riapertura del punto nascita ad Alghero. I nostri professionisti sono pronti: lo hanno dimostrato ancora una volta con i fatti».