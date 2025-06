Cor 12:45 Sicurezza informatica: accordo in aeroporto Siglato il protocollo tra la Polizia di Stato e le Società degli aeroporti del Nord Sardegna (Geasar e Sogeaal) per la sicurezza informatica delle infrastrutture di Alghero e Olbia



ALGHERO – È stato firmato oggi il protocollo d’intesa tra la Polizia di Stato e le società di gestione degli aeroporti di Olbia e Alghero, GEASAR S.p.A. e SOGEAAL S.p.A., che ha come obiettivo il rafforzamento delle attività di prevenzione e contrasto ai crimini informatici che minacciano infrastrutture sensibili e strategiche. L'accordo è stato sottoscritto, alla presenza del Questore di Sassari dott. Filiberto Mastrapasqua, dal Dirigente del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica – Polizia Postale Sardegna dott. Francesco Greco e dall’Amministratore Delegato di GEASAR e SOGEAAL, ing. Silvio Pippobello. La cerimonia si è svolta presso la Sala Executive dell’aeroporto di Alghero.



Il protocollo siglato mira a sviluppare e consolidare nuove modalità di cooperazione tra la Polizia di Stato e le società di gestione aeroportuale, per garantire una protezione più efficace dei sistemi digitali, sempre più interconnessi al territorio e al suo tessuto economico e sociale. Un ulteriore obiettivo è il rafforzamento, anche a livello regionale, delle sinergie necessarie per prevenire e contrastare i reati informatici, competenza specifica della Polizia Postale e che viene esercitata attraverso l’azione del Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche (C.N.A.I.P.I.C.) e dei Nuclei Operativi per la Sicurezza Cibernetica, operativi a livello territoriale. Il CNAIPIC, in particolare, svolge un ruolo fondamentale nel monitoraggio, nella prevenzione e nella repressione dei crimini informatici rivolti alle infrastrutture digitali critiche o sensibili di rilevanza nazionale, come quelle aeroportuali.



In sintesi, la collaborazione tra la Polizia Postale e le società di gestione aeroportuale mira a rafforzare la sicurezza delle infrastrutture informatiche degli aeroporti di Alghero e Olbia attraverso la condivisione di analisi e informazioni utili alla prevenzione di attacchi o danneggiamenti, la segnalazione tempestiva di eventuali vulnerabilità, minacce o incidenti che possano compromettere la regolarità dei servizi di comunicazione, e l’identificazione dell’origine di eventuali attacchi informatici. L’Amministratore Delegato di GEASAR e SOGEAAL, ing. Silvio Pippobello, ha aggiunto: «Le società di gestione degli aeroporti di Olbia e Alghero ribadiscono, con ferma convinzione, il loro totale appoggio e massima collaborazione con le forze di Polizia per garantire i migliori standard di sicurezza informatica, consapevoli del ruolo strategico che gli aeroporti rivestono per l’intero sistema economico sardo. Siamo lieti di avviare questa sinergia con la Polizia di Stato, certi che potrà rappresentare un modello di riferimento anche per altre infrastrutture critiche del territorio».



«Il rischio di attacchi informatici alle infrastrutture strategiche è in costante crescita - ha affermato il dott. Francesco Greco, Dirigente del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Sardegna - Accordi come questo permettono di rafforzare le difese del sistema-Paese, estendendo la rete di collaborazione tra soggetti pubblici e privati. L’azione del C.N.A.I.P.I.C., in questo contesto, è essenziale per fronteggiare minacce sempre più sofisticate. La stipula di questo accordo consentirà la creazione di un modello operativo condiviso per la prevenzione e il contrasto dei crimini informatici che minacciano l’operatività e la sicurezza dei sistemi digitali delle società di gestione aeroportuale e di tutti i loro partner».



«La firma di questo protocollo rappresenta un ulteriore importante passo avanti nel percorso di consolidamento e miglioramento dei processi di sicurezza informatica, condiviso e partecipato da istituzioni e aziende del territorio - ha dichiarato il Questore dott. Filiberto Mastrapasqua - La collaborazione tra pubblico e privato è fondamentale per contrastare il cybercrime, soprattutto nell’attuale contesto che vede la dimensione digitale come parte integrante e preponderante di gran parte delle attività lavorative quotidiane».