Cor 16:30 Sanità malata, sopralluogo

Desirè Manca: novità per Alghero Sopralluogo insieme ai commissari della Asl e Azienda ospedaliera universitaria di Sassari all´ ospedale Civile e Marino di Alghero: assenti (perchè non avvertiti) il sindaco, il consigliere regionale del territorio e il presidente di Commissione. Crescono i malumori







Come noto, la situazione della sanità pubblica ad Alghero sconta numerosi problemi e gravi disservizi, ma nonostante i proclami degli ultimi anni poco o nulla è cambiato, se non in peggio, anche col rinnovo dei vertici regionali degli assessorati competenti. Solo poche settimane fa un'importante manifestazione pubblica davanti all'ospedale Civile aveva visto partecipare tutta la politica locale unita nel chiedere più attenzione e impegni precisi per il presidio ospedaliero algherese [



Nonostante tutto, ancora nessuna novità concreta nemmeno per la riapertura del Punto nascite (ad Alghero non è più possibile nascere da oltre un anno a causa della chiusura del reparto) e per il potenziamento del Pronto soccorso. Per questo il mancato coinvolgimento del sindaco Raimondo Cacciotto e del Consigliere regionale del territorio, l'onorevole Valdo Di Nolfo, in occasione del sopralluogo, ha creato non pochi malumori all'interno della maggioranza, sempre meno coesa anche a livello comunale.



