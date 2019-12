Condividi | Red 19:36 I Comuni beneficiari sono Bosa (28.688euro), Budoni (147.851), Onifai (15.249euro), Orosei (32.310), San Nicolò Gerrei (12.381euro), Sanluri (199.993), Siniscola (225.992euro), Tiana (42.801), Tuili (34.160euro) ed Urzulei (35.599) Calamità naturali: contributi per dieci Comuni sardi



CAGLIARI - Nel 2018, tra giugno e novembre, si sono verificati eventi atmosferici eccezionali e di tipo calamitoso, come abbondanti piogge, nubifragi e trombe d’aria, perciò numerosi Comuni erano stati costretti ad eseguire opere ed interventi in emergenza. Le richieste di contributo e la documentazione delle spese sostenute da parte di dieci Comuni sono state esaminate dalla direzione generale della Protezione civile, che, dopo aver effettuato la verifica tecnico-amministrativa, ha dichiarato ammissibile un rimborso complessivo di 775mila euro, deliberato nei giorni scorsi dalla Giunta regionale.



I Comuni beneficiari sono Bosa (28.688 euro), Budoni (147.851), Onifai (15.249euro), Orosei (32.310), San Nicolò Gerrei (12.381euro), Sanluri (199.993), Siniscola (225.992euro), Tiana (42.801), Tuili (34.160euro) ed Urzulei (35.599).«Un segnale di vicinanza politica ed istituzionale alle comunità locali ed agli amministratori che attendevano di essere ristorati e quotidianamente devono fare i salti mortali per far quadrare i conti e garantire i servizi essenziali ai cittadini», ha sottolineato l’assessore regionale della Difesa dell’ambiente, delegato in materia di protezione civile, Gianni Lampis.



Nella foto: l'assessore regionale Gianni Lampis Commenti CAGLIARI - Nel 2018, tra giugno e novembre, si sono verificati eventi atmosferici eccezionali e di tipo calamitoso, come abbondanti piogge, nubifragi e trombe d’aria, perciò numerosi Comuni erano stati costretti ad eseguire opere ed interventi in emergenza. Le richieste di contributo e la documentazione delle spese sostenute da parte di dieci Comuni sono state esaminate dalla direzione generale della Protezione civile, che, dopo aver effettuato la verifica tecnico-amministrativa, ha dichiarato ammissibile un rimborso complessivo di 775mila euro, deliberato nei giorni scorsi dalla Giunta regionale.I Comuni beneficiari sono Bosa (28.688 euro), Budoni (147.851), Onifai (15.249euro), Orosei (32.310), San Nicolò Gerrei (12.381euro), Sanluri (199.993), Siniscola (225.992euro), Tiana (42.801), Tuili (34.160euro) ed Urzulei (35.599).«Un segnale di vicinanza politica ed istituzionale alle comunità locali ed agli amministratori che attendevano di essere ristorati e quotidianamente devono fare i salti mortali per far quadrare i conti e garantire i servizi essenziali ai cittadini», ha sottolineato l’assessore regionale della Difesa dell’ambiente, delegato in materia di protezione civile, Gianni Lampis.Nella foto: l'assessore regionale Gianni Lampis