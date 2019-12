Condividi | Cor 10:30 Giornata campale per il trasporto aereo in Sardegna, dove lo sciopero indetto da tutte le sigle sindacali lascia a terra 34 collegamenti. Penalizzati soprattutto i passeggeri di Cagliari e Alghero Caos nei cieli di Cagliari e Alghero: i voli cancellati



ALGHERO - Sono 34 in tutti i collegamenti cancellati in tre giorni. Oggi (venerdì) la giornata peggiore con 24 partenze annullate, quasi tutte in continuità territoriale sui Roma e Milano.



Penalizzati soprattutto i passeggeri di Cagliari e Alghero. Saranno garantiti solo i collegamenti nelle fasce orarie protette, dalle 7 alle 14 e dalle 18 alle 21, per il resto è il caos.



Commenti