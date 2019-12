Condividi | Red 18:37 Per l’anno scolastico 2019/2020, l´assessore della Pubblica istruzione Andrea Biancareddu ha disposto l’approvazione del programma di interventi per i Comuni, singoli o associati, per l´istituzione ed il funzionamento delle Scuole civiche di musica, per un importo complessivo di un 1,8milioni di euro Scuole civiche musica: fondi ai Comuni



CAGLIARI - Per l’anno scolastico 2019/2020, l'assessore della Pubblica istruzione Andrea Biancareddu ha disposto l’approvazione del programma di interventi per i Comuni, singoli o associati, per l'istituzione ed il funzionamento delle Scuole civiche di musica, per un importo complessivo di un 1,8milioni di euro. Per concorrere alla diffusione sul territorio regionale dell'istruzione musicale quale elemento essenziale per la crescita culturale, sociale ed intellettuale dei giovani, sono previsti interventi a favore della istituzione di scuole civiche di musica.



Per la programmazione dei contributi per l'anno scolastico 2019/2020, sono stati stanziati 400mila euro sullo stanziamento di bilancio dell'anno 2019 ed 1,4milioni sullo stanziamento del bilancio del 2020. Entro i termini di legge, sono state inserite nel programma finanziario contributi trentasei istanze. che hanno completato l’iter procedimentale.



Inoltre, nei limiti della consistenza dello stanziamento e del numero delle istanze ammesse. sono previste delle premialità finalizzate a valorizzare, incentivare e sostenere la qualità del servizio pubblico offerto dalle stesse Scuole, che tengano conto della capacità programmatoria delle scuole, della qualità dell'offerta formativa, della promozione e dei riconoscimenti ad allievi meritevoli. Commenti CAGLIARI - Per l’anno scolastico 2019/2020, l'assessore della Pubblica istruzione Andrea Biancareddu ha disposto l’approvazione del programma di interventi per i Comuni, singoli o associati, per l'istituzione ed il funzionamento delle Scuole civiche di musica, per un importo complessivo di un 1,8milioni di euro. Per concorrere alla diffusione sul territorio regionale dell'istruzione musicale quale elemento essenziale per la crescita culturale, sociale ed intellettuale dei giovani, sono previsti interventi a favore della istituzione di scuole civiche di musica.Per la programmazione dei contributi per l'anno scolastico 2019/2020, sono stati stanziati 400mila euro sullo stanziamento di bilancio dell'anno 2019 ed 1,4milioni sullo stanziamento del bilancio del 2020. Entro i termini di legge, sono state inserite nel programma finanziario contributi trentasei istanze. che hanno completato l’iter procedimentale.Inoltre, nei limiti della consistenza dello stanziamento e del numero delle istanze ammesse. sono previste delle premialità finalizzate a valorizzare, incentivare e sostenere la qualità del servizio pubblico offerto dalle stesse Scuole, che tengano conto della capacità programmatoria delle scuole, della qualità dell'offerta formativa, della promozione e dei riconoscimenti ad allievi meritevoli.