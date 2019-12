video Condividi | Red 17:02 Alberi per il futuro di Alghero: immagini



Questa mattina, Via De Andrè ha ospitato l´iniziativa ambientalista nata da un´idea di Gianroberto Casaleggio. Presenti il sindaco Mario Conoci con alcuni mebri della sua Giunta, i portavoce del Movimento 5 stelle, Roberto Ferrara e Graziano Porcu con alcuni attivisti del M5s e cittadini. Ecco le impressioni di Ferrara affidate al microfono del Quotidiano di Alghero