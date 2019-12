Condividi | A.B. 19:22 E’ terminata con il punteggio di 0-26 la gara valida per la settima giornata del girone 1 di serie A, che ha visto la vicecapolista Settimo Torino Tk group sbancare il campo di Maria Pia. Il XV algherese resta così al penultimo posto, con 5punti Rugby: sconfitta a domicilio per l´Amatori



ALGHERO - Sesta sconfitta in sette gare per l’Alghero, che nemmeno oggi è riuscita a far punti nella partita in casa che l’ha opposta al Settimo Torino. La gara, valida per la settima giornata del girone 1 del campionato di serie A di rugby, è terminata con il punteggio di 0-26 per gli ospiti, che realizzano quattro mete e se ne vanno dalla Sardegna con 5punti.



Ancora una volta, l’avversario si è dimostrato superiore alla squadra algherese, alla quale bisogna si contestare diversi errori, ma che cerca di mollare mai. Fino all’ultima azione ha cercato di trovare almeno una segnatura, anche se invano. Nonostante la sconfitta, Poloni e compagni restano penultimi, vista la vittoria del Biella in casa de I Centurioni, che continuano a chiudere la graduatoria. Anche per il Settimo, salito a 27punti, resta invariata la posizione di classifica: secondo posto dietro l’Accademia nazionale Ivan Francescato, vittoriosa in casa del Parabiago e ora a quota 30.



Una cronaca asciutta racconta di tre mete siglate dai torinesi già nel primo quarto d'ora circa, con Manga, Costantinescu e Dho (le prime due trasformate da De Razza). Si è andati al riposo sullo 0-19. Al rientro in campo, l’Alghero ha provato a cambiare le sorti di una gara già incanalata verso la sconfitta, ma non è riuscita, complici anche diversi errori. Il Settimo troverà così per la quarta volta la strada della meta ancora con Dho e la trasformazione del solito De Razza per il bonus ed il definitivo 0-26. Prima della pausa per le festività di Natale e fine anno, c’è ancora una gara da giocare. Domenica 22 dicembre, l’Amatori Alghero dovrà provare a smuovere un po’ la classifica cercando di prendere punti nella trasferta in casa del Milano.



AMATORI ALGHERO-SETTIMO TORINO TK GROUP 0-26:

AMATORI ALGHERO: Palmisano, Delrio, Serra, Deligios (11'st Navarro), Catania, Micheli, Michel, Tongia, Calabrò, Lofrese, Fall, Paco (38'st Langellotto), Stefani, Macchioni (26'st Ilie), Poloni. Coach Poloni.

SETTIMO TORINO TK GROUP: Dho, Constantinescu (18'st Cremonini), Arrigo, Martinucci, Manga, De Razza, C.Lo Greco (35'st Ciraulo), Taylor, Marchi (33'st Nathan), Nepote, S.Lo Greco (36'st Tveraga), Migliori (33'st Monticone), Cavallero (20'st Capoccia), Perini (26'st Bartolini), Montalto Lo Greco. Coach Monfrino.

ARBITRO: Franco Rosella di Roma.

