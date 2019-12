Condividi | Red 10:31 Straordinario successo dell’iniziativa “Per fare un albero ci vuole un seme…”. inserita nel programma della campagna di sensibilizzazione ambientale di cittadinanza attiva “Save the Amazon” Per fare un albero: applausi ad Alghero



ALGHERO - Venerdì alla presenza degli artisti, degli insegnati, dei genitori e dei nonni, si è tenuta la premiazione “green”, degli elaborati realizzati dai piccoli artisti in “erba”, che hanno aderito all’iniziativa “Per fare un albero ci vuole un seme…”, inserita nella campagna di sensibilizzazione ambientale di cittadinanza attiva “Save the Amazon”, ideata e coordinata dalla naturalista Nadia De Santis. Save the amazon nasce a settembre, alla luce degli incendi che si sono verificati prima in Siberia, poi in Amazzonia, in Sardegna ed ora in Australia.



Diverse associazioni e cittadini si sono riuniti nel Giardini “G.Manno” per condividere le azioni da sviluppare che hanno la finalità anche se in maniera simbolica, nel mettere a dimora alberi o essenze arboree ed arboricole in spazi pubblici e o privati o promuovere “la cultura del verde”. L’idea “Per fare un albero ci vuole un seme…” “germoglia” dal fatto che, come i semi cresceranno in delle piante, che porteranno buoni frutti, così anche i bambini e le bambine saranno i cittadini del futuro. A tutti i bambini e bambine che hanno portato al centro OrnEst un elaborato grafico sono stati donati dei “Semi magici”.



L’iniziativa ha riscontrato uno straordinario successo, in quanto sono pervenuti oltre 250 elaborati non solo dalle scuole di Alghero, ma anche dagli Istituti comprensivi di Sassari o da singoli cittadini. L’iniziativa è in linea anche con gli obiettivi programmatici di Agenda 2030 e si sposa anche con il sinodo sull’Amazzonia indetto da Papa Francesco. L’attività è stata possibile grazie al partenariato costituto dall’agenzia di web marketing Ladyoak di Manchester, WineApp, Centro Orn.Est, Aquatica, RManagement, la Pallacanestro Alghero, Alghero Family, diverse associazioni culturali e tanti cittadini attivi.



Nella foto: Nadia De Santis e Romano Marcias durante la premiazione