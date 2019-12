Condividi | Red 17:06 Fino al 6 gennaio 2020, grazie ad un biglietto unico da 10euro, si potranno visitare il Museo della città, il Museo del corallo, il Museo Diocesano ed il sito archeologico di Palmavera, con un risparmio del 50percento rispetto ai prezzi dei singoli siti Musei, biglietto unico ad Alghero



ALGHERO - Un biglietto unico per visitare i musei di Alghero. Questa è la novità messa in atto dalla Fondazione Alghero per «rendere maggiormente fruibili i siti presenti nel territorio algherese». Fino al 6 gennaio 2020, grazie ad un biglietto unico da 10euro, si potranno visitare il Museo della città, il Museo del corallo, il Museo Diocesano ed il sito archeologico di Palmavera, con un risparmio del 50percento rispetto ai prezzi dei singoli siti.



Anche il Teatro Civico, grazie alla collaborazione con la Compagnia Teatro d’inverno, aprirà le sue porte a cittadini e turisti, che potranno prenotare visite guidate per conoscere la storia del Teatro ed ammirarne la bellezza. Fino al 6 gennaio, grazie ad un biglietto unico da 10 o da 20 euro “Ticket family”, si possono visitare: il Museo della città, dal martedì alla domenica, dalle 10.30 alle 13 e dalle 17 20 (lunedì 16, martedì 24, mercoledì 25 dicembre e 6 gennaio chiuso, primo gennaio, aperto dalle 17 alle 20; il Museo del corallo, dal martedì alla domenica, dalle 10.30 alle 13 e dalle 16 alle 19 (16, 24 e 25 dicembre e 6 gennaio chiuso, primo gennaio 2020, aperto dalle 16 alle 19.



Ed ancora, il Museo Diocesano, da giovedì 19 dicembre, aperto dalle 10.30 alle 13 e dalle 16.30 alle 19, martedì 24 e martedì 31 dicembre solo al mattino (25 dicembre e 2 gennaio chiuso); il sito archeologico di Palmavera, aperto tutti i giorni, dalle 10 alle 14, (chiuso il 25 dicembre). Con un supplemento di 3euro, si può effettuare la visita guidata al Teatro Civico (per informazioni su giorni ed orari, si può contattate il @Teatro d’Inverno, telefonando al numero 333/8578630). Per quanto riguarda la validità del biglietto, il visitatore può usufruire di ogni singolo ingresso secondo le proprie comodità. Il biglietto può essere acquistato nei siti stessi e nella Torre di Porta Terra. Commenti ALGHERO - Un biglietto unico per visitare i musei di Alghero. Questa è la novità messa in atto dalla Fondazione Alghero per «rendere maggiormente fruibili i siti presenti nel territorio algherese». Fino al 6 gennaio 2020, grazie ad un biglietto unico da 10euro, si potranno visitare il Museo della città, il Museo del corallo, il Museo Diocesano ed il sito archeologico di Palmavera, con un risparmio del 50percento rispetto ai prezzi dei singoli siti.Anche il Teatro Civico, grazie alla collaborazione con la Compagnia Teatro d’inverno, aprirà le sue porte a cittadini e turisti, che potranno prenotare visite guidate per conoscere la storia del Teatro ed ammirarne la bellezza. Fino al 6 gennaio, grazie ad un biglietto unico da 10 o da 20 euro “Ticket family”, si possono visitare: il Museo della città, dal martedì alla domenica, dalle 10.30 alle 13 e dalle 17 20 (lunedì 16, martedì 24, mercoledì 25 dicembre e 6 gennaio chiuso, primo gennaio, aperto dalle 17 alle 20; il Museo del corallo, dal martedì alla domenica, dalle 10.30 alle 13 e dalle 16 alle 19 (16, 24 e 25 dicembre e 6 gennaio chiuso, primo gennaio 2020, aperto dalle 16 alle 19.Ed ancora, il Museo Diocesano, da giovedì 19 dicembre, aperto dalle 10.30 alle 13 e dalle 16.30 alle 19, martedì 24 e martedì 31 dicembre solo al mattino (25 dicembre e 2 gennaio chiuso); il sito archeologico di Palmavera, aperto tutti i giorni, dalle 10 alle 14, (chiuso il 25 dicembre). Con un supplemento di 3euro, si può effettuare la visita guidata al Teatro Civico (per informazioni su giorni ed orari, si può contattate il @Teatro d’Inverno, telefonando al numero 333/8578630). Per quanto riguarda la validità del biglietto, il visitatore può usufruire di ogni singolo ingresso secondo le proprie comodità. Il biglietto può essere acquistato nei siti stessi e nella Torre di Porta Terra.