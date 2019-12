Condividi | Red 22:06 Prosegue l´attività delle Fiamme gialle del Comando provinciale in materia di contrasto allo spaccio ed alla diffusione di sostanze stupefacenti. Sequestrati 128,61grammi di hashish, 64,15grammi di marijuana e due spinelli. Segnalate undici persone alla Prefettura Antidroga: controlli nel Cagliaritano



CAGLIARI - Proseguono senza sosta le attività di contrasto alla diffusione ed allo spaccio di sostanze stupefacenti effettuate sul territorio dell’intera provincia di Cagliari da parte della Fiamme gialle del Comando provinciale. All’aeroporto di Elmas, i finanzieri, in due attività di controllo, hanno individuato un nigeriano ed uno spagnolo, entrambi 32enni, in possesso, rispettivamente, di 1,7 ed 8grammi di marijuana. Al porto di Cagliari, durante uno sbarco da una motonave in arrivo da Napoli, è stato segnalato dall’unità cinofila un 39enne in possesso di 0,7grammi di marijuana.



Nel capoluogo regionale, le Fiamme gialle hanno effettuato diversificati controlli: Via Roma, Via Scano, Calata dei Trinitari, queste alcune delle vie interessate dalle attività, svolte anche vicino ai locali notturni ed agli assi viari. In quattro controlli, i Baschi verdi hanno identificato sei assuntori di sostanza stupefacenti (di età compresa tra i diciannove ed i trentacinque anni) trovati in possesso, complessivamente di 6,5grammi di marijuana, due spinelli e 0,6grammi di hashish. A Quartu Sant' Elena, i finanzieri hanno dapprima individuato un 20enne, trovato in possesso di 0,8grammi di hashish e 0,8grammi di marijuana; poi, hanno rinvenuto, abbandonati tra i cespugli da ignoti, 37,7grammi di marijuana ed 86,2grammi di hashish suddivisi in dosi.



Ad Iglesias, nella zona di Corso Colombo e di Piazza Oberdan, sono stati rinvenuti, anche essi abbandonati da ignoti, 41grammi di hashish ed un grammo di marijuana. Nel corso del 2019, l'azione della Guardia di finanza di Cagliari nello specifico settore, ha complessivamente condotto alla segnalazione alla Prefettura di 314 persone (di cui trentotto minorenni), alla denuncia alla Autorità giudiziaria di settantatre persone (di cui una minorenne), all'arresto di cinquantadue spacciatori ed al sequestro di 18,2chilogrammi di cocaina, 15,7chilogrammi di marijuana, 21,9chilogrammi di hashish, 6chilogrammi di eroina e novantatre spinelli, nonché alla scoperta di tre piantagioni con un totale di 3.644 piante di cannabis.