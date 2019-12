Condividi | Red 21:23 Continua l’attività del Comando provinciale di Cagliari finalizzata al contrasto dello spaccio e della diffusione di sostanze stupefacenti. I Baschi verdi, con l’ausilio delle unità cinofile, hanno proceduto all’arresto di un 45enne spacciatore di Quartu Sant´Elena Arrestato spacciatore a Quartu



QUARTU SANT'ELENA - Continua l’attività del Comando provinciale di Cagliari finalizzata al contrasto dello spaccio e della diffusione di sostanze stupefacenti. I Baschi verdi, con l’ausilio delle unità cinofile, hanno proceduto all’arresto di un 45enne spacciatore di Quartu Sant'Elena. Ieri sera (martedì), i finanzieri, durante un servizio di controllo in Via Sant'Antonio, hanno notato alcuni movimenti giudicati sospetti: un rapido viavai di persone che si avvicinavano ad un ragazzo nell’androne di un palazzo, una breve conversazione, un passamano ed un rapido allontanamento. Una tipica situazione di spaccio.



I militari hanno deciso di intervenire durante una cessione di sostanza stupefacente, non avvenuta proprio grazie all’azione delle Fiamme gialle: bloccate le vie di fuga, i Baschi verdi hanno fermato lo spacciatore ed i potenziali acquirenti. Sono stati quindi rinvenuti nella disponibilità dello spacciatore 32,2grammi di marijuana (suddivisa in ventiquattro dosi) e 41,2grammi di hashish (in quattordici dosi).



