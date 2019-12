video Condividi | Red 21:23 Algheresi incatenati sul Ponte



Esplode la protesta nell'agro di Alghero sul Ponte Serra, chiuso a metà maggio, argomento caldo durante la campagna elettorale e subito dopo. Ma, già ad ottobre, le proteste dei cittadini si erano fatte alte ed a novembre, dagli uffici di Porta Terra, era arrivata la notizia del via ai lavori per la progettazione della ristrutturazione e la riapertura del traffico veicolare. Oggi, nuova protesta dei cittadini esausti dalle promesse non mantenute, come testimoniato dalle telecamere del Quotidiano di Alghero.