Sennori: navette per Alghero e Castelsardo

SENNORI - Anche quest’anno l’Amministrazione comunale di Sennori ha attivato per il 31 dicembre e il 1° gennaio il servizio gratuito di bus navetta, con corse di andata e ritorno, per raggiungere Alghero e Castelsardo dove si festeggerà in piazza l’arrivo del nuovo anno. In questo modo i giovani sennoresi potranno muoversi in sicurezza, evitando di utilizzare i mezzi propri nella notte di San Silvestro.



Il bus per Alghero partirà il 31 alle 21 da piazza Sacro Cuore, fermata fronte cimitero; il bus per il ritorno partirà alle 6 dell’1 gennaio, dalla stazione degli autobus di Alghero. Il bus per Castelsardo farà due collegamenti: la prima corsa partirà alle 20, sempre da piazza Sacro Cuore, mentre la seconda corsa partirà alle 21,15.



Sono previsti due viaggi anche per il ritorno, il 1° gennaio: prima corsa alle ore 5, seconda corsa alle 6,15, con partenza dalla fermata di fronte alla Stazione dei carabinieri. Per i collegamenti saranno utilizzati automezzi da 50 posti, e la disponibilità è fino a esaurimento posti; ci è interessato a usufruire del servizio dovrà presentarsi direttamente alle fermate del bus.