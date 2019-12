Condividi | Cor 17:50 Nuova replica all’intervento dei consiglieri comunali di opposizione firmata Marco Di Gangi, assessore al Turismo della città di Alghero. E´ un vero e proprio polverone quello sollevatosi in città «Ho ragione, tutto limpido questione chiusa»



ALGHERO - «L'ultima uscita della sinistra si qualifica da sola: è una totale disfatta argomentativa, una completa giravolta retorica. Incapaci completamente di dimostrare quanto detto, offendono e si esibiscono nell'unica cosa che sanno fare: l'ennesimo attacco personale, sterile, ridicolo. Non sanno più che dire e allora cercano di spostare l'attenzione: ora è chiaro a tutti, anche all'ultimo ciottolo del centro storico. Hanno preso una bella sbandata, ma probabilmente non lo capiranno ancora. Cercano di improvvisarsi vestali della purezza ideologica, ma sono loro ad aver accoltellato amici, abbandonato battaglie, rinnegato valori».



L'assessore al Turismo, sotto assedio dall'Opposizione per la sponsorizzazione di sole 8 attività tutte legate a Domos sul sito istituzionale di Alghero Turismo, ribatte ancora e va all'attacco: «Prendiamo atto di avere ragione e consideriamo chiusa la questione. Quanto fatto dalla Fondazione è pienamente limpido e trasparente. L'Amministrazione e l'Assessore hanno operato correttamente». L'assessore tenta di chiudere la pesante diatriba e mette una pietra sopra le infuocate polemiche degli ultimi giorni



Per Marco Di Gangi i consiglieri comunali «non conoscono il rispetto, la dignità, la nobiltà d'animo. I cittadini e gli elettori algheresi, anche quelli di centrosinistra, lo hanno capito e li hanno abbandonati. Finché questi vecchi comunisti non ragioneranno sul loro stato di salute, finché non affronteranno una seria riflessione sul totale distacco del popolo con la sinistra, aggressiva e violenta, non riusciranno mai a svolgere il ruolo importante che dovrebbe svolgere una opposizione democratica e responsabile. Parlino pure, straparlino. Noi continueremo a lavorare».



