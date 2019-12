Condividi | A.B. 20:09 Nonostante la sconfitta per 36-26, oggi il XV algherese si è resa protagonista di una buona prestazione, che ha dato segnali positivi e di cambiamento, rispetto a soli sette giorni fa. Il punto guadagnato fa salire la formazione algherese a quota 6punti in classifica Amatori Alghero strappa un punto a Milano



ALGHERO - Oggi (domenica) al “Curioni” di Milano è andata in scena una bella gara tra due formazioni che probabilmente lottano per lo stesso obiettivo, la salvezza finale. Ad avere la meglio i padroni di casa del Milanom che hanno chiuso l’incontro, valido per l’ottava giornata del girone 1 del campionato di serie A di rugby battendo 36-26 l'Amatori Alghero e conquistando 5punti. Un punto anche per l’Alghero, che ha saputo dimostrare di essere “viva” su un campo non certo facile.



Ad aprire le marcature proprio gli ospiti, al 4', con una meta di Poloni trasformata da Micheli. Il Milano accorcia su piazzato con Percival e prosegue con due mete a firma di Pani e Gorietti (solo la seconda trasformata da Percival), per il momentaneo 15-7. Gli algheresi sanno che è importante provare a non tornare a mani vuote e continuano a giocare, trovando al 20’ la seconda meta di giornata, con Lofrese. Milano però risponde colpo su colpo e con una meta di Dotti trasformata ancora da Percival chiude il primo tempo sul 22-12.



Al rientro in campo non cala l’attenzione nelle due formazioni. Micheli va in meta e la trasforma, portando l’Alghero sul 22-19. Ma Ferrari riporta sul +10 Milano siglando una meta (e Percival trasforma). Alegiani la riapre ancora, trova il -3 con una meta e la successiva trasformazione del solito Micheli (29-26). Ma, a 5’ alla fine, l’Alghero si è vista assegnare contro una meta tecnica dall’arbitro, una decisione che per i catalani è sembrata non giusta e che ha permesso alla formazione di casa di portarsi sul 36-26, punteggio con il quale si è chiusa la gara. Una bella partita dalla quale l’Alghero ha guadagnato un punto prezioso che l’ha portata a quota 6 in classifica, alla pari con il Cus Genova. Ora, pausa per le festività natalizie. Si tornerà in campo l'11 gennaio 2020 quando, a Maria Pia, arriverà il fanalino di coda I Centurioni.



MILANO-AMATORI ALGHERO 36-26:

MILANO: Gorietti; Dotti (28’st Delcarro), Rossi, Trentani (1'st Lubian), Tipo (41' Braga), Percival, Pani, Jacotti, Ferrari, Antinori (10’st Spangaro); Boccardo, Soldi, Corbetta (1'st Piatti), Pallaro (1'st Beretta), Romano (1'st Vitrani). Coach Grangetto.

AMATORI ALGHERO: Alegiani, Palmisano, Delrio, Serra, Catania, Micheli, Michel, Tongia (39'st Langellotto), Calabrò, Lofrese, Fall, Paco (16'st Navarro), Stefani, Macchioni (39'st Ilie), Poloni (39'st Gabbi).

ARBITRO: Frasson di Treviso.

PUNTI: 4’ meta Poloni, trasforma Micheli; 7’ calcio piazzato Percival; 10’ meta Pani; 12’ meta Gorietti, trasf. Percival; 20’ meta Lofrese; 38’ meta Dotti, trasf. Percival; 7’st meta Micheli, trasf. Micheli; 18’st meta Ferrari, trasf. Percival; 26’st meta Alegiani, trasf. Micheli; 35’st meta tecnica Milano (36-26). Commenti ALGHERO - Oggi (domenica) al “Curioni” di Milano è andata in scena una bella gara tra due formazioni che probabilmente lottano per lo stesso obiettivo, la salvezza finale. Ad avere la meglio i padroni di casa del Milanom che hanno chiuso l’incontro, valido per l’ottava giornata del girone 1 del campionato di serie A di rugby battendo 36-26 l'Amatori Alghero e conquistando 5punti. Un punto anche per l’Alghero, che ha saputo dimostrare di essere “viva” su un campo non certo facile.Ad aprire le marcature proprio gli ospiti, al 4', con una meta di Poloni trasformata da Micheli. Il Milano accorcia su piazzato con Percival e prosegue con due mete a firma di Pani e Gorietti (solo la seconda trasformata da Percival), per il momentaneo 15-7. Gli algheresi sanno che è importante provare a non tornare a mani vuote e continuano a giocare, trovando al 20’ la seconda meta di giornata, con Lofrese. Milano però risponde colpo su colpo e con una meta di Dotti trasformata ancora da Percival chiude il primo tempo sul 22-12.Al rientro in campo non cala l’attenzione nelle due formazioni. Micheli va in meta e la trasforma, portando l’Alghero sul 22-19. Ma Ferrari riporta sul +10 Milano siglando una meta (e Percival trasforma). Alegiani la riapre ancora, trova il -3 con una meta e la successiva trasformazione del solito Micheli (29-26). Ma, a 5’ alla fine, l’Alghero si è vista assegnare contro una meta tecnica dall’arbitro, una decisione che per i catalani è sembrata non giusta e che ha permesso alla formazione di casa di portarsi sul 36-26, punteggio con il quale si è chiusa la gara. Una bella partita dalla quale l’Alghero ha guadagnato un punto prezioso che l’ha portata a quota 6 in classifica, alla pari con il Cus Genova. Ora, pausa per le festività natalizie. Si tornerà in campo l'11 gennaio 2020 quando, a Maria Pia, arriverà il fanalino di coda I Centurioni.MILANO: Gorietti; Dotti (28’st Delcarro), Rossi, Trentani (1'st Lubian), Tipo (41' Braga), Percival, Pani, Jacotti, Ferrari, Antinori (10’st Spangaro); Boccardo, Soldi, Corbetta (1'st Piatti), Pallaro (1'st Beretta), Romano (1'st Vitrani). Coach Grangetto.AMATORI ALGHERO: Alegiani, Palmisano, Delrio, Serra, Catania, Micheli, Michel, Tongia (39'st Langellotto), Calabrò, Lofrese, Fall, Paco (16'st Navarro), Stefani, Macchioni (39'st Ilie), Poloni (39'st Gabbi).ARBITRO: Frasson di Treviso.PUNTI: 4’ meta Poloni, trasforma Micheli; 7’ calcio piazzato Percival; 10’ meta Pani; 12’ meta Gorietti, trasf. Percival; 20’ meta Lofrese; 38’ meta Dotti, trasf. Percival; 7’st meta Micheli, trasf. Micheli; 18’st meta Ferrari, trasf. Percival; 26’st meta Alegiani, trasf. Micheli; 35’st meta tecnica Milano (36-26).