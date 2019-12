Condividi | Red 16:41 Dopo il grande successo dello scorso anno, ritorna l´attesissima pista di pattinaggio sul ghiaccio avvolta dalle luminarie natalizie e con la presenza, di volta in volta, di personaggi del mondo Disney Natale ad Alghero con Matherland e pista di ghiaccio



ALGHERO - A partire da oggi pomeriggio (martedì), la magia del luna park Matherland ritorna nella splendida cornice del porto di Alghero anche per Natale, con alcune novità rispetto alla versione estiva. Dopo il grande successo dello scorso anno, ritorna l'attesissima pista di pattinaggio sul ghiaccio avvolta dalle luminarie natalizie e con la presenza, di volta in volta, di personaggi del mondo Disney.



Naturalmente non mancheranno i grandi classici come il tappetto volante, l'autoscontro, le montagne russe, le catenelle, il disco volante, la giostrina Disney, SuperPluto, il castello incantato, il mini autoscontro, le mini catenelle, giochi vari per bambini, giochi a premio e le immancabili postazioni con zucchero filato e popcorn. Matherland è come «una bella storia adatta ai grandi e ai piccoli»¸ che ha come obiettivo, quello di offrire divertimento e svago per tutta la famiglia.



«Da noi puoi trovare tante attrazioni diverse, per ogni tipo di persona. Dai giochi più elettrizzanti ed avventurosi, per i più coraggiosi, a quelli meno impegnativi. Una giornata con noi e il divertimento è assicurato». Il luna park Matherland rimarrà aperto tutti i giorni, fino all'Epifania, dalle 16 in poi, mentre nei giorni festivi aprirà anche la mattina. Commenti ALGHERO - A partire da oggi pomeriggio (martedì), la magia del luna park Matherland ritorna nella splendida cornice del porto di Alghero anche per Natale, con alcune novità rispetto alla versione estiva. Dopo il grande successo dello scorso anno, ritorna l'attesissima pista di pattinaggio sul ghiaccio avvolta dalle luminarie natalizie e con la presenza, di volta in volta, di personaggi del mondo Disney.Naturalmente non mancheranno i grandi classici come il tappetto volante, l'autoscontro, le montagne russe, le catenelle, il disco volante, la giostrina Disney, SuperPluto, il castello incantato, il mini autoscontro, le mini catenelle, giochi vari per bambini, giochi a premio e le immancabili postazioni con zucchero filato e popcorn. Matherland è come «una bella storia adatta ai grandi e ai piccoli»¸ che ha come obiettivo, quello di offrire divertimento e svago per tutta la famiglia.«Da noi puoi trovare tante attrazioni diverse, per ogni tipo di persona. Dai giochi più elettrizzanti ed avventurosi, per i più coraggiosi, a quelli meno impegnativi. Una giornata con noi e il divertimento è assicurato». Il luna park Matherland rimarrà aperto tutti i giorni, fino all'Epifania, dalle 16 in poi, mentre nei giorni festivi aprirà anche la mattina.