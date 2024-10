Cor 23 aprile 2024 Affari Nostri sbarca al Poco Loco Venerdì 26 Aprile alle 21 avrà inizio il grande show ispirato al celebre Gioco dei Pacchi, tante manches in programma per vincere e soprattutto passare una fantastica serata di pieno divertimento



ALGHERO - Appuntamento ad Alghero con il primo evento dedicato al nuovissimo progetto TV Game Mania, ideato e organizzato dall'associazione Meet Sardinya. Venerdì 26 Aprile alle 21 avrà inizio il grande show ispirato al celebre Gioco dei Pacchi, tante manches in programma per vincere e soprattutto passare una fantastica serata di pieno divertimento. Il progetto coniuga solidarietà e divertimento, nell'occasione di Affari Nostri si sosterrà l'associazione di volontariato Misericordia di Alghero, una delle associazioni storiche del tessuto sociale Algherese, sorretta esclusivamente da volontari nel portare avanti le attività sociali, sanitarie e culturali. Si potrà sostenere l'iniziativa con un piccolo contributo acquistando i biglietti della lotteria dedicata all' appuntamento alla sede della Fraternità della Misericordia (Via Giovanni XXIII 66) o prenotandoli direttamente sul sito.