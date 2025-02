S.A. 9:23 Doppia vincita in una settimana ad Alghero Nel giro di poco più di una settimana, nella tabaccheria “Pisanu Marcella” in via XX Settembre 201 sono stati venduti due gratta e vinci da 10mila euro ciascuno



ALGHERO - Nuovo doppio giro fortunato della dea bendata nella Riviera del Corallo. Nel giro di poco più di una settimana, nella tabaccheria “Pisanu Marcella” in via XX Settembre 201 sono stati venduti due gratta e vinci da 10mila euro ciascuno. La prima gioia è stata registrata nel giorno di San Valentino, quando un fortunato vincitore ha grattato una combinazione da 10mila euro con un gratta e vinci “Tutto x Tutti”. A distanza di una decina di giorni, la scena si è ripetuta: il 25 febbraio un altro vincitore ha vinto la stessa cifra, con un gratta e vinci “Miliardario”. Una sorpresa molto piacevole per entrambi i vincitori e per i titolari dell’attività, che hanno

celebrato l’evento insieme ai due fortunati clienti.



Nella foto: la titolare della ricevitoria e tabacchino, Marcella Pisanu